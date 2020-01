Lichtgevende herdenkingsstenen van het Holocaustmonument ‘Levenslicht’ komen naar Brabant

Elf gemeenten in Brabant exposeren binnenkort lichtgevende stenen die een onderdeel zijn van het Holocaustmonument 'Levenslicht'. Het monument bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen, gelijk aan het aantal slachtoffers van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

Het kunstwerk is ontworpen door Daan Roosegaarde en werd donderdagavond onthuld aan de Maas in Rotterdam. Daarna verspreidt het ‘Levenslicht’ zich naar 170 Nederlandse gemeenten, waaronder elf in Brabant.

'Inwoners betrekken'

Bergen op Zoom, Eindhoven en Oss zijn de eerste gemeenten in onze provincie waar stenen uit het monument tijdelijk worden tentoongesteld. Dit gebeurt op 22 januari. "Tijdens de oorlog zijn ongeveer duizend joden weggevoerd uit Eindhoven. Daarom neemt onze stad vol overtuiging deel aan dit landelijke initiatief", zo laat de gemeente Eindhoven weten.

Ook onder meer Altena staat op de lijst. Met het monument wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei de inwoners in alle gemeenten betrekken bij wat er in de oorlog is gebeurd en de gemeente Altena wil hierbij graag aansluiten.

Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat Joden, Roma en Sinti uit heel Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord.

Stenen om mee te herdenken

“Zowel in de Joodse als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van Levenslicht, met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen”, laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten.

Ook in de gemeente Altena zijn mensen slachtoffer geworden van de Holocaust. De meesten hiervan woonden in Woudrichem. “Om die reden komt het monument te staan op het plein voor het Visserijmuseum in Woudrichem”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Op 27 januari om 19.00 uur vindt hier de officiële herdenking plaats van de Holocaustslachtoffers.

Brabantse gemeenten met monument

Delen van het monument Levenslicht worden behalve in Altena en Oss geëxposeerd in Grave, Veghel, Tilburg, Breda, Eindhoven, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Waalwijk en Oisterwijk.

Er zijn ook gemeenten, zoals Den Bosch, die geen trek hebben in het monument. Onder meer, omdat ze willen vasthouden aan een eigen, zorgvuldig gekozen herdenking. Ook vindt een aantal de totale kosten van de aanschaf te hoog.