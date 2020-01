Lichtgevende herdenkingsstenen van het holocaust monument ‘Levenslicht’ komen naar Brabant

Woudrichem is één van die Brabantse plaatsen waar stenen uit het monument tijdelijk worden tentoongesteld. “Zeshonderd stenen komen naar de gemeente Altena. Zo wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei de inwoners in alle gemeenten betrekken bij het oorlogsverleden”, aldus de gemeente

Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en

Stenen om mee te herdenken

“Zowel in de Joodse als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde (ontwerper) en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van Levenslicht, met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen”, laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten.”

De twaalf Brabantse gemeenten waar Levenslicht ook te zien is

Ook in de gemeente Altena zijn mensen slachtoffer geworden van de Holocaust. De meesten daarvan waren woonachtig in Woudrichem. “Om die reden komt het monument te staan op het plein voor het Visserijmuseum in Woudrichem”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Op 27 januari om 19.00 uur vindt de officiële herdenking plaats van de Holocaustslachtoffers.

Delen van het monument Levenslicht worden naast de gemeente Altena ook geëxposeerd in Grave, Veghel, Tilburg, Breda, Eindhoven, Oss , Bergen op Zoom, Gennep, Geertruidenberg, Waalwijk en Oisterwijk.