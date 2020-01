Drie mannen met bivakmutsen overvallen tankstation Berghem: medewerker bedreigd

We onderzoeken een overval op een tankstation zojuist aan de Burg. van Erpstraat in #Oss. Drie mannen (18-20 jaar) met bivakmutsen bedreigen medewerker met steekwapen en doen greep in kassa. Met onbekend geldbedrag gaan zij ervandoor. Tips? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).