'A Moment For Me', Amerikaanse droom Frans Bauer blijkt reclamestunt

Hahahaha !! Jullie weten dat ik van een geintje houd. Voor iedereen die niet RTL Boulevard heeft gezien: Ik heb geen nummer opgenomen in het Engels, maar ik ben wel te zien in de allernieuwste commercial van Peijnenburg. Ik eet Peijnenburg al sinds ik klein ben en het staat altijd bij ons in de keukenkast. Daarom zei ik direct ja toen ze mij vroegen voor de campagne. In de commercial zien jullie dat ik optreed in Amerika en mijn nummer “ Heb je even voor mij” in het Engels zing. Natuurlijk droom ik ooit op te treden in Amerika maar voor nu houd ik het nog even bij Nederland en daarom heb ik ook geen nummer uitgebracht in het Engels. Veel plezier met het kijken naar de nieuwe commercial en droom allemaal net als ik van je grootste wens en ga allemaal naar je Happy Place !!