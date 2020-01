Verwarde man vlucht dak op als politie bij hem aanbelt in Vlijmen, na uren aangehouden

Een man is donderdag aan het begin van de avond op het dak van een appartementencomplex aan de Sint Catharinastraat in Vlijmen geklommen nadat de politie bij hem aanbelde. Na een uur of drie kwam hij van het dak af en verschanste hij zich in zijn woning. Een arrestatieteam is vervolgens binnengedrongen en heeft de man gearresteerd.

De politie belde rond kwart over zes aan bij de man aan, vermoedelijk omdat ze hem wilde aanhouden. Waarvoor is niet duidelijk.

'Honden in beslag genomen'

Daarna klom de man het dak op. Toen hij daar zat, schreeuwde hij dat zijn honden in beslag waren genomen, aldus een omstander. Veel hulpdiensten kwamen ter plekke, waaronder de brandweer.

Rond kwart over negen ging de man van het dak af. Een politieonderhandelaar had met hem contact. Vervolgens ging de man woning in. Uiteindelijk lukte het de politie om binnen te vallen.

Nagekeken in ambulance

Nadat de man werd gearresteerd, is hij eerst nagekeken in een toegesnelde ambulance. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vervolgens is hij met een politieauto afgevoerd naar het politiebureau.