PSV-talenten hebben na trainingskamp met grote jongens nog meer motivatie om grote doel te bereiken

Justin de Haas en Tijn Daverveld vertellen over hun ervaringen in Qatar.

Beide centrale verdedigers vonden het een mooie ervaring, het trainingskamp. Maar spanningen hadden ze niet. "Voor mij was het de tweede keer met PSV 1", vertelt Justin de Haas. De linksbenige verdediger was afgelopen zomer ook mee toen PSV in het Zwitserse Verbier zat en dus was hij al wat gewend. "Je gaat er ook nu weer heen met dezelfde motivatie en dat is dat je in het eerste wil komen. Er is wel wat gezonde spanning, want je wil je bewijzen."

Collega-verdediger Tijn Daverveld mocht voor het eerst mee. "Dit smaakt absoluut naar meer", zegt de 19-jarige verdediger uit Boxmeer. "Ik was eigenlijk helemaal niet gespannen. Ik heb al vaker met ze getraind en op het veld gestaan. Natuurlijk is het een hoger niveau. Alles gaat sneller en fysiek zijn ze sterker."

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Van Qatar naar De Herdgang

Maar nu moet het duo zich weer met Jong PSV richten op de Keuken Kampioen Divisie. Het is nogal een verschil: van Qatar weer terug naar de Herdgang. "Vooral de temperatuur, ja", zegt De Haas. "En het is ook weer wennen om op kunstgras te spelen. Maar dit trainingskamp heeft me alleen maar meer motivatie gegeven om nog harder te werken bij Jong PSV voor het grote doel."

En dat grote doel is natuurlijk om te debuteren bij PSV 1. Maar beide jongens vinden het lastig te zeggen hoe groot de kans is dat ze dit jaar al hun debuut gaan maken. "Je weet het nooit natuurlijk", zegt Daverveld. "Als er spelers geblesseerd raken of schorsingen oplopen kan het zomaar snel gaan." De Haas denkt daar hetzelfde over. "En het ligt natuurlijk ook aan mezelf. Als ik m'n ding doe en de trainer kan overtuigen, kan het zomaar realistisch zijn."