Ondernemers in Woensel willen gratis parkeren terug: 'Het wordt een spookwinkelcentrum'

Onderschat het kleine broertje van de binnenstad van Eindhoven niet. Hier zitten 155 winkels waar van er nu 24 te huur staan. De lege etalages vormen zwarte gaten in de winkelstraten. Soms staat er achter het raam nog een kale paspop. “Voordeelshop Op=Op staat alweer een jaar leeg. De Cool Cat een half jaar. De Promiss en Steps staan al twee jaar leeg. Bij The Body Shop hetzelfde verhaal.”

Vincent zit in het bestuur van het winkelcentrum WoenselXL. De internetconcurrentie werd de winkels te veel. Voor de ‘overblijvers’ is het overleven. “Amazon komt ook naar Nederland. We moeten ons voorbereiden. Als het over vijf of tien jaar hier in het centrum helemaal leeg staat, zeggen we ‘hadden we dat maar geweten’. We willen nu actie. Het is over vijf over twaalf. Kijk maar naar de leegstand.”

Spookwinkelcentrum

De ondernemers voelen zich achtergesteld met grote broer ‘het centrum’ . Daar investeert de gemeente om de binnenstad aantrekkelijk te maken. “We zijn bezig met nieuwe meubels en plantenbakken. De ondernemers betalen dat zelf, terwijl het wel op de grond van de gemeente staat. In de binnenstad betaalt de gemeente mee met bijvoorbeeld de kerstverlichting en een ijsbaan.”

Lege winkelpanden in WoensXL in Eindhoven.

De winkeliers willen dat de gemeente ze een handje helpt. De parkeerplaats moet de eerste twee uren gratis worden. “De gemeente int lekker wel het geld, maar we krijgen er geen cent voor terug. We willen voorkomen dat we hier een spookwinkelcentrum worden. Met het vrij parkeren komen er meer klanten en meer winkels. De Aldi is vertrokken omdat het betaald parkeren is. De Action wil zich hier graag vestigen, maar komt niet omdat het betaal parkeren is. Zo zijn er meer winkels die willen komen, maar het niet doen.”

Ruim een miljoen euro parkeerinkomsten

De noodkreet vindt gehoor. De fractie van de PvdA kwam deze week kijken en praten met de ondernemers. Fractievoorzitter Hafid Bouteibi gaat de situatie aankaarten in de Eindhovense gemeentepolitiek. Er moet gekeken worden hoe het winkelcentrum aantrekkelijker kan worden. Een van mogelijkheden is de eerste twee uur gratis parkeren. De gemeente loopt dan wel fors wat geld mis. Ruim een miljoen euro per jaar.

Fractievoorzitter Hafid: “We moeten naar meerdere oplossingen kijken. Stel dat we nou stoppen met betaald parkeren. Dat kost de gemeenschap ruim een miljoen. En stel dat je er dan achter komt dat dit geen invloed heeft op het aantal bezoekers van het winkelcentrum. Dan is dat geld verdampt. Dat gaat er niet zomaar weer komen. Je moet het daarom eerst heel goed uitzoeken. Je kunt het ook eventjes proberen. Bijvoorbeeld een paar dagen. Kijk dan wat het effect is.”

Het pand waar ooit de Cool Cat zat, staat al een half jaar leeg.

Afglijden

Een paar uur gratis parkeren zien de ondernemers zelf wel als de oplossing. Het gegeven dat je in het centrum toch ook moet betalen, en fors meer, wordt weggewuifd. Vincent: “Wij zijn een woonwinkelcentrum. Er wonen hier meer dan 120.000 mensen om het centrum heen. Hier komen de mensen boodschappen doen. We hebben hier dan ook drie supermarkten. Als ze daarvoor moeten betalen, gaan ze naar een ander winkelcentrum. De stad heeft een heel andere functie.”

Volgens de ondernemer is het bijna niet te doen zo. “Het is vreselijk. We hebben elkaar nodig. We zitten hier om met zijn allen sterk te zijn. Hoe meer leegstand er is, hoe sneller het winkelcentrum afglijdt.”