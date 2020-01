Medische situatie Johan van Laarhoven 'zorgelijk', emotioneel weerzien met advocaten

Het kort geding in Den Haag over het al of niet verlenen van medische zorg aan Van Laarhoven gaat vrijdagmiddag gewoon door. Inmiddels heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gemeld dat de oud-coffeeshophouder alle medische zorg die hij nodig heeft, ook als hij daarvoor vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis moet worden gebracht.

Emotionele ontmoeting

Volgens de advocaat was het een emotioneel weerzien met zijn cliënt. Spong: “Ik heb Johan meerdere keren in Thailand bezocht onder heel andere en slechtere omstandigheden. Het was fijn om hem nu in een betere omgeving te zien. Hij is strijdvaardig. Ik heb hem zien lijden in Bangkok. Hij heeft nu voor het eerst in 5,5 jaar weer in een bed geslapen. Ik zag de tranen opwellen in zijn ogen.”

Verder denkt de advocaat dat Tukta, de vrouw van Johan, eind februari ook naar Nederland kan komen. “Zij wordt dan voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Ik hoop dat de Nederlandse regering alles in het werk zal stellen om haar naar Nederland te halen. Tukta is een onschuldig slachtoffer in dit verhaal. ook Johan is bezorgd over het lot van zijn vrouw.”

Voor het vertrek uit Vught kwam er vanuit de achterbak van de auto van Spong nog een tas met kleren en boeken voor Johan van Laarhoven. Die tas werd door advocaat Sidney Smeets aan de gevangenispoort afgegeven.

