In St. Willebrord stopt geen bus meer: 'We zijn hier compleet afgesloten van de buitenwereld'

Inwoonster Anouk Bruijns (28) is daarom vrijdag een petitie begonnen om de haltes zo snel mogelijk terug te krijgen. "Wij zijn hier compleet afgesloten van de buitenwereld. Dit kan zo echt niet", zegt ze woest.

Vervoersmaatschappij Arriva besloot vorig jaar busverbinding 312 tussen Breda en Roosendaal sneller te laten rijden door de route in te korten. Hiervoor moesten de bushaltes in St. Willebrord komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een bushalte buiten het dorp teruggekomen en rijdt er een elektrische dorpsbus die de inwoners tegen betaling vanaf hun huisadres naar hun eindbestemming brengt.

Niet voor kleine beurs

Maar voor tientallen dorpsbewoners, onder wie Anouk, is dit allemaal geen optie. De van oorsprong Roosendaalse woont met drie kleine kinderen in de Máximastraat en moet rondkomen van amper zeventig euro per week. Ze heeft geen auto en wil wel geregeld haar familie in Roosendaal blijven zien.

Anouck Bruijns mist haar familie heel erg.

"Een enkele rit naar Roosendaal kost mij vijf euro. Als ik binnen de gemeente wil reizen, ben ik in dat geval 2,50 euro kwijt. Dat is gewoon héél erg duur", legt Anouk uit. "En omdat de 'belbus' geen openbaar vervoer is, betalen de kinderen ook nog eens volle mep! Voor één reis ben ik vaak dertig euro kwijt."

'Ik kom nooit meer terug'

Maar dat is niet het enige probleem. De bus rijdt namelijk alleen op werkdagen tussen negen en vijf uur. "Dan kan ik bijna nooit reizen, want mijn oudste kind gaat naar school. Of ik kan alleen heenreizen, maar na vijf uur niet meer terug. In elk geval is spontaan weggaan er niet meer bij, want de buurtbus moet ik ook nog eens een dag van tevoren reserveren", zegt Anouk boos.

Drie kilometer lopen naar de bushalte op de hoek van de Noorderstaat en Vosdonkseweg in Sprundel vindt ze echt 'waardeloos'. "Ik heb nog kinderen in de kinderwagen. Ik doe er eerst al een uur over om bij de halte te komen en dan moet de reis nog beginnen. Het is elke dag een vierdaagse. Alleen krijg ik geen stempel aan het einde van de rit."

'Oma kan niet meer komen'

Omgekeerd ziet ze haar visite de laatste maand ook een stuk minder bij haar langs komen. Want de buurtbus is alleen beschikbaar voor inwoners van St. Willebrord, Rucphen en Sprundel. "Woon je buiten de gemeente, dan moet je dus dat hele eind van de halte naar mijn huis lopen."

De bushalte is voor Anouck drie kilometer verderop.

"Mijn oma kwam dagelijks bij mij op visite met de bus. Dat is nu niet meer mogelijk en ik kan ook niet naar haar toe. Ik mis mijn familie verschrikkelijk", zegt Anouk geëmotioneerd. "Op deze manier raken heel veel mensen in een sociaal isolement. Het dorp wordt afgesneden van de maatschappij."

'Geen leuke dingen meer doen'

Inmiddels ziet heel het dorp met lede ogen aan hoe St. Willebrord verstoken is van openbaar vervoer. Anouk: "Het hele dorp is woest! Ik kan in de omgeving geen leuke dingen meer doen met de kinderen. Dat geldt ook voor mensen die moeilijk ter been zijn. Wij eisen dat de bus weer komt rijden op dezelfde plekken en tijden als voorheen!"

Petitie tekenen

Anouk roept schoolgaande kinderen, mensen met een fysieke beperking, ouders en inwoners zonder auto of met een krap budget op om hun stem te laten horen. Op internet kunnen mensen de petitie ondertekenen. Vrijdagmiddag was dat al meer dan honderd keer gedaan. De petitie gaat ze binnenkort voorleggen aan het bestuur van Arriva.

Lijn 312 laat Sint Willebrord voortaan links liggen.

Arriva laat desgevraagd weten dat de wijziging van bushaltes en het zoeken naar alternatieven nauwkeurig is verlopen. "Er is de afgelopen twee jaar uitgebreid overleg is geweest met de gemeente Rucphen, de provincie, de dorpsraden en de kbo's in Sprundel en St. Willebrord. De dienstregeling is in samenwerking met de provincie tot stand gekomen. Het Reizigers Overleg Brabant heeft advies over de dienstregeling uitgebracht en ook gemeenten hebben hun inbreng gehad", aldus een woordvoerster.