Bewoner en medewerker azc Overloon naar ziekenhuis na inademen gevaarlijke stoffen

Een bewoner en een medewerker van het asielzoekerscentrum in Overloon zijn vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na het inademen van een chemische lucht. Meerdere jongeren van het azc werden onwel en zijn nagekeken. "Drie mensen worden op het azc nog onder controle gehouden", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Rond het middaguur werd een vreemde lucht geroken in de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige jongeren. Hier wonen jongeren in de leeftijd tot 18 jaar oud. Zij konden allemaal zelfstandig het pand verlaten. Wel werden achttien personen nagekeken door ambulancepersoneel. "De klachten die ze hadden, variëren van niet lekker voelen, tot er echt last van hebben", meldde een woordvoerder van de politie eerder.

De brandweer deed metingen op de locatie en daar werd een hoge concentratie gevaarlijke stoffen gemeten. "Alles is goed geventileerd en iedereen mag weer terug naar binnen", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Lijmresten

Waar de gevaarlijke stoffen exact vandaan komen, is na onderzoek niet duidelijk geworden. "Het gaat om vluchtige dampen die uit lijmresten kunnen komen", zegt de woordvoerder. Maar of dat ook echt de exacte bron is, kon niet achterhaald worden.