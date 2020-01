Minderjarige bewoners azc Overloon onwel door chemische lucht

OVERLOON -

Meerdere jongeren zijn vrijdagmiddag onwel geworden in het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon na het vrijkomen van een chemische lucht. Om hoeveel mensen het exact gaat, kunnen politie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) niet zeggen. "Achttien personen worden nagekeken", meldt een woordvoerder van de politie. De brandweer is bezig met metingen en onderzoekt de oorzaak van de vreemde lucht.