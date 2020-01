Gerechtshof wil onderste steen boven over mysteries rond Marggraff

Een opmerkelijke wending in de langslepende affaire rond de Marggraff-stichting. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een onderzoek bevolen naar twee voormalig bestuurders van de stichting. Zij beheerden lange tijd de nalatenschap van grootgrondbezitter en miljonair Ewald Marggraff, die na een brand in zijn landhuis dood werd aangetroffen.

Het verhaal over de Marggraff-stichting kreeg landelijke bekendheid dankzij de podcast 'De Brand in het landhuis' van de NTR. In deze podcastserie werden de oud-bestuurders opgevoerd als een soort klokkenluiders, die zorgen hadden waar het vermogen van de overleden miljonair Ewald Marggraff gebleven was.

De Ondernemerskamer van het Gerechtshof twijfelt nu echter aan de rol van deze twee mannen en eist een diepgravend onderzoek. Hieruit moet blijken of de oud-bestuurders betrokken zijn bij mogelijke malversaties binnen de stichting. Het Gerechtshof heeft een onderzoeker aangesteld die met de rechter-commissaris vergaande bevoegdheden heeft om informatie boven tafel te krijgen.

Rectificatie

In de NTR-podcast werd gesuggereerd dat het huidige bestuur van de Marggraff-stichting niet eerlijk met het geld om zou gaan en zou rommelen met de nalatenschap van Marggraff. Dat was tegen het zere been van het huidige bestuur, die de NTR verweet 'onzorgvuldig en suggestief' te werk te zijn gegaan.

De NTR ging daarna over tot een rectificatie. Datzelfde bestuur maakte de zaak nu aanhangig bij het Gerechtshof, die nu dus de rol van de twee oud-bestuurders laat onderzoeken.

Geruchten

De Brand in het Landhuis was vorig jaar één van de best beluisterde podcasts van Nederland. Het gaat over de raadselachtige brand waarbij miljonair Ewald Marggraff om het leven kwam.

Zijn landgoed Zionsburg in Vught brandde in 2003 volledig af. Sindsdien gaan er veel geruchten over deze brand, de dood van de grootgrondbezitter en wat er met zijn kunstcollectie gebeurd zou zijn.