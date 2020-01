Volkszanger Frans Bauer en rapper Donnie lanceren samen nummer: rap en polonaise-muziek

De Brabantse zanger is zelf enorm verrast door het succes van het nummer. Tijdens het telefoongesprek met Omroep Brabant, blijft hij om updates vragen. ‘’Sorry, maar kun je nog een keer kijken hoe vaak de video nu bekeken is?’’ vraagt hij. Op het antwoord ‘ruim drieduizend’ barst hij in lachen uit. ‘’Dat is toch fantastisch, het gaat zo bizar snel!’’

‘Grapje’

Het opnemen van het nummer ontstond voor beide heren als een grapje, maar werd steeds serieuzer. ‘’Mijn kinderen zijn al langer fan van Donnie’’, vertelt Frans. ‘’Vooral van het nummer ‘Snelle planga’.’’ ‘Snelle planga’ is straattaal voor een ‘sportieve bril’. ‘’In de zomer maakte ik een filmpje waarbij ik een zonnebril op had en verwees naar het liedje. Dat filmpje plaatste ik op Twitter.’’’

Rapper Donnie zag het filmpje voorbijkomen en reageerde enthousiast. Hij vond het leuk dat ik zijn muziek kende.

Donnie maakte daarna een remake van Frans’ befaamde ‘Heb je even voor mij’. Dit toverde de rapper om naar ‘Heb je jonko voor mij’. ‘Jonko’ is een ander woord voor joint. De zangers liepen elkaar weer tegen het lijf en Frans speelde mee in een videoclip van Donnie. In die studio ontstond het eerste plan om samen te gaan werken.

‘’Ik was niet met iedere rapper in zee gegaan’’, zegt de zanger. ‘’Ik heb een goed gevoel bij Donnie. Het is een hardwerkende jongen met net zo’n grote passie voor muziek als ik.’’

Proberen

De titel van het gezamenlijke nummer ‘Geen centen, maar spullen’ is een leus uit eigen doos. ‘’We spraken voor het eerst af met onze producers om wat te experimenteren’’, vertelt Frans. ‘’Maar ik had ‘Geen centen, maar spullen’ al in mijn hoofd. Dat werd de basis en binnen no time hadden we er een nummer omheen gebouwd.’’

De zanger vindt het leuk om nog steeds nieuwe dingen uit te proberen. ‘’Ik wil de mensen die naar mijn muziek luisteren, blijven verrassen. Mijn hart ligt bij het levenslied, maar ik kan soms ook uitstapjes maken naar andere genres.’’ In het nummer mixen de artiesten meerdere stijlen door elkaar. En daar hebben ze bewust voor gekozen. ‘’We doen beide waar we goed in zijn. Op die manier zijn we ook écht onszelf.’’

Volgende week treden Frans en Donnie samen op in het Amsterdamse Paradiso. De rapper geeft daar een concert en heeft Frans uitgenodigd om daar ‘Geen centen, maar spullen’ te komen zingen. ‘’Ik ga voor het eerst van mijn leven optreden met een rapper en voor het eerst in Paradiso. Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar dat nog nooit!’’