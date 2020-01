Brabantse bezoekers blij in Dakar Rally: 'Het is net carnaval in de woestijn'

De Brabantse fans zijn makkelijk op te sporen langs het parcours van de Dakar Rally. Een groepje enthousiastelingen staat langs het parcours te zwaaien en te joelen met de Brabant-vlag in de handen. En even verderop staat ook een auto geparkeerd met op de voorruit de Nederlandse driekleur met 'Riethoven' er op geschreven.

Bekijk hier de video met de Brabantse fans bij de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.

Spanning, gezelligheid en beleving

Het is een gezellige boel en elke auto, motor of truck die langskomt, wordt hartstochtelijk aangemoedigd. De Brabantse deelnemers natuurlijk nog eens met wat extra enthousiasme. "Het is één groot feest", zegt Leo van Otten, die boel fanatiek aanvoert langs het parcours. "Het is net carnaval in Brabant, maar dan in de woestijn."

Carnaval zonder alcohol dan wel te verstaan, want bier, wijn of iets sterker is ten strengste verboden in Saoedi-Arabië. Het mag de pret niet drukken, want de bezoekers zijn hier voor de beleving. "De spanning van het Dakar-gebeuren, daar komen wij voor", zegt Ine Haegens uit Elsendorp, die samen met haar man Toon aanwezig is.

Nieuw avontuur

En dat is precies wat de organisatoren van de enige georganiseerde Dakar-reis voor ogen hadden. Na elf jaar Zuid-Amerika vindt de Dakar Rally voor het eerst in het Midden-Oosten plaats. "Het is echt super", zegt Henk Verhoeven van reisbureau Pink Orange uit Eindhoven. "Een nieuw avontuur, een nieuwe cultuur, een nieuwe beleving."

'Het is gewoon gaaf'

Ook medeorganisator Maud van Rossum van GPT Rally uit Son is dik tevreden. Zij verkende met de reisgroep, zo'n vijftig mensen in totaal, onder andere de stad Riyad. Maar natuurlijk gingen ze vooral langs het parcours kijken naar de race, de finish en tot slot de podiumceremonie.

"Ik denk dat het een mooie uitdaging is voor iedereen", zo vertelt ze. "We reden bijvoorbeeld een heftige route. Een paar auto's hebben dan ook een lekke band gehad, maar dat hoort erbij. Dat is het echte rally-avontuur. Het is anders, het is gewoon gaaf."