Kippenboer in België dupe van Nederlandse stikstofregels: 'Ik lever mijn paspoort in'

Aangeslagen laat Ton van Bijsterveldt zien dat zijn stallen op slot zitten. "Hier had ik 84.000 vleeskuikens. Maar nu zit de deur dicht en is het leeg."

De kippenkwekerij van Ton is maar een paar maanden open geweest. De vergunning is vernietigd, na bezwaar uit onze provincie. Want de stikstofregels zijn hier strenger dan in België. Voor Ton is dat onbegrijpelijk. Want zijn bedrijf voldoet aan alle Belgische eisen. Ton: "Dit is een van de meest milieuvriendelijke stallen wat betreft de uitstoot van stikstof. Maar het is niet goed genoeg voor Brabant."

Slapeloze nachten

Het bedrijf van Ton ligt op een steenworp afstand van de Nederlandse grens. De provincie is bang dat er te veel stikstof onze kant op komt.

Ton laat zien waar Brabant volgens hem bang voor is:

De provincie stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. En die besloot de vergunning in te trekken. Ton: "Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik ben boos en gefrustreerd geweest. De stikstofcrisis heeft mij de das omgedaan. We hadden toezeggingen dat het kon, maar uiteindelijk gingen ze toch niet akkoord."

De burgemeester van Ravels deelt de frustratie. Hij vindt dat het niet zo mag zijn dat Nederland bepaalt hoe de boeren in zijn gemeente werken. Volgens hem waren er in het verleden nauwelijks problemen met Nederland, maar is het door de stikstofcrisis allemaal strenger geworden."

Paspoort inleveren

De Belgische minister is nu aan zet. Hij moet nu aan de Raad voor Vergunningsbetwisting uit gaan leggen waarom de vergunning volgens hem wel verleend mag worden. Volgens de Raad is dat eerder niet goed beargumenteerd. Waarschijnlijk krijgt Ton eind februari te horen of hij zijn vergunning terug krijgt of niet. Tot die tijd zit er niets anders op dan afwachten.

Ton inmiddels zo teleurgesteld dat hij overweegt om het Nederlandse paspoort dat hij nog heeft, in te leveren. " Ik ben 33 jaar geleden van Nederland naar België verhuisd. Ik heb mijn Nederlandse paspoort altijd gehouden, maar die hoef ik niet meer. Ik ga Vlaming worden, met of zonder kippen."