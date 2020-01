Ewald en Helen werden bruut overvallen door 9 mannen in Zuid-Afrika, 'We hebben helemaal niets meer'

Ewald en Helen uit Geldrop zijn geen wereldvreemden. Het stel reisde in hun levens naar veel plekken over de hele wereld: “We gaan vaak rond de kerstdagen en de jaarwisseling weg. We werken hard en hebben geen kinderen, dus we hoeven nergens voor thuis te blijven”, vertelt Ewald.

Het stel gaat altijd op eigen houtje op pad, georganiseerd reizen vinden ze maar niets. Een auto huren, accommodatie boeken en gaan: “De afgelopen jaren gingen we telkens naar Afrika, zoals Namibië en Botswana. Natuurlijk checken we altijd de reviews voordat we een overnachting boeken. Omdat Zuid-Afrika ons de vorige keer zo goed was bevallen, gingen we er ook dit jaar weer rondreizen."

4500 kilometer langs de kust

Meer dan 4500 kilometer legde het stel af met hun huurauto langs de westkust van Zuid-Afrika. Dat hun reis zo bruut zou eindigen, hadden ze op voorhand absoluut niet kunnen bedenken. Ewald en Helen luidden nog nietsvermoedend het nieuwe jaar in met champagne tussen de leeuwen, een paar dagen later hadden zij niets meer.

Tekst gaat verder onder foto.

Ewald en Helen bezochten Addo Elephant National Park in het zuidelijk gelegen Port Elizabeth (foto: Ewald Ewalts)



De dierenliefhebbers bezochten het Addo Elephant National Park in het zuidelijk gelegen Port Elizabeth. Ze overnachtten daar in een nabijgelegen resort. Na het diner trokken zij zich nietsvermoedend terug in hun hutje, niet ver van het hoofdgebouw met de receptie.

Bivakmutsen en handschoenen

Midden in de nacht werd de nachtrust van het stel verstoord: “Ik hoorde rond halfdrie een harde klap, gevolgd door een heleboel herrie", vertelt Ewald. "Toen ik eenmaal rechtop in bed zat, zag ik dat er meerdere mannen met bivakmutsen en handschoenen de schuifdeur aan het openbreken waren. Niet veel later hing er één boven mijn hoofd met een pikhouweel.”

Ewald zag dat er steeds meer mannen het hutje binnendrongen. “Het werden er steeds meer, in totaal waren het er negen. Ze hebben ook mijn vrouw bedreigd en geslagen met een breekijzer. De hufters”, zegt Ewald emotioneel. “Ze hebben echt alles gejat. Twee tablets, twee smartphones, onze portemonnees, reispapieren. Halfvolle flessen wijn, zelfs de was en toilettassen hebben ze meegenomen."

Verstopt in toilet

Toen de overvallers hun buit in de huurauto van het stel hadden geladen, vervolgden zij hun rooftocht naar het hutje van de buren. “Zij hoorden dat ze bij ons aan de gang waren en hadden snel hun belangrijkste spullen bij elkaar gezocht en zich verstopt in de toilet.” Hulp van het resort kwam nadat de buren, die wel nog in het bezit waren van een telefoon, personeel kon waarschuwen via het alarmnummer. "Dan zit je daar buiten in je onderbroek, we hadden helemaal niets meer."

Tijdens de overval werd Ewald in zijn gezicht geslagen met een steen en zijn vrouw Helen raakte gewond aan haar arm door een breekijzer. “We beseffen ons dat het heel anders af had kunnen lopen. Het bleek om een georganiseerde bende te gaan die al een paar dagen actief was. De politie vond later ook nog een touw wat zij hadden achtergelaten. Daar hadden ze ons waarschijnlijk mee vast willen binden. Dat is gelukkig allemaal niet gebeurd.”

Noodpaspoort

De huurauto van het stel werd diezelfde avond nog teruggevonden, de dieven hadden de wijnflessen nog even achterover gedrukt voordat zij het voertuig achterlieten. Na aangifte bij de lokale politie, liet het stel zich onderzoeken in het ziekenhuis. Ewald moest om te kunnen vliegen nog een operatie ondergaan, want door de klap in zijn gezicht had hij scheurtjes in zijn netvlies.

Via een spoedprocedure bij de ambassade kreeg het stel een noodpaspoort. Afgelopen donderdag vlogen de twee terug naar Nederland. “We zijn blij dat we met onze geboekte vlucht terug naar huis konden.”

Ewald en Helen zijn enorm ontdaan van alles wat hen is overkomen. "Iemand met een muts of handschoenen doet ons al denken aan de overval. We gaan aankomende week praten met de huisarts. We hebben enorm genoten van de Tafelberg en de pinguïns maar volgende jaarwisseling wordt het waarschijnlijk geen Afrika." Ondanks alles blijft Ewald positief: "We gaan niet achter de geraniums zitten, die nemen we liever mee naar onze volgende bestemming.”