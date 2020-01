Boer Kees op de tractor naar Bremen om te protesteren: 'Ben gewoon aangereden'

Kees Schoenmakers is donderdag naar Bremen gegaan om te demonstreren tegen het Europese landbouwbeleid dat boeren aan de ketting dreigt te leggen. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de boer uit Vessem op zijn tractor helemaal naar Noord-Duitsland reed en op vrijdag tegen middernacht alweer in zijn eigen bed ging slapen.

De tocht begon donderdagavond rond half acht. "Ik ben gewoon aangereden", zegt Kees daarover heel kalmpjes. "Ik heb nog mensen proberen mee te krijgen uit Brabant, maar dat lukte niet."

Om dan toch iemand als vertegenwoordiger aanwezig te laten zijn, besloot hij maar in zijn eentje te gaan. Op zijn tractor, versierd met een Brabantse vlag en eentje van de Farmers Defence Force waartoe Kees behoort.

Erf

"Ik ben in één ruk naar Groningen gereden. Daar heb ik mijn tractor rond een uur of twee 's nachts bij een boer op het erf gezet. Hij wist dat ik zou komen, maar hij sliep al. Dus ben ik zelf ook maar gaan pitten in de tractor."

Rond half vijf in de ochtend klopte de Groningse gastheer op het raampje van zijn trekker. "Toen heb ik mijn thermoskan met koffie gevuld en zijn we samen naar het startpunt van de demonstratie vertrokken."

Colonne

Vanuit Groningen trok een colonne van ongeveer veertig Nederlandse tractoren naar Bremen. De stoet groeide voorbij de Duitse grens uit tot ongeveer 750 landbouwvoertuigen die uiteindelijk luid toeterend in de Hanzestad tot stilstand kwam. Na de demonstratie, die omstreeks half vier 's middags erop zat, ging Kees zonder omwegen terug naar Vessem.

Als we hem aan de telefoon spreken, is het inmiddels half elf in de avond en staat hij in de buurt van Sint Hubert. "Ik schat dat ik over ongeveer een uur weer thuis ben."

Nuchter

Over de opmerkelijke tocht is hij zelf vrij nuchter. "De Duitse boeren hebben ons protest gesteund dus ik vind het niet meer dan mijn plicht om ze nu te helpen. Ik vind dat best normaal. We hebben dertig jaar niet geprotesteerd en nu is het nodig. Als we samen optrekken in Europa als boeren, kunnen we het protest laten groeien."

Autobahn

Kees heeft de Nederlandse snelwegen en Duitse Autobahn gemeden met zijn trekker die maximaal 45 kilometer per uur haalt. Via de provinciale wegen heeft hij bijna 900 kilometer afgelegd. "Op sommige wegen stonden wel verbodsborden voor trekkers maar die heb ik genegeerd. Anders 'kunde der nie komme'. Ik heb het niet precies bijgehouden maar ik schat dat ik ongeveer 275 tot 300 liter diesel heb verbruikt op en neer."

Zaterdag rustig uitslapen zit er voor hem niet in. "Ik heb twee dagen niet zoveel gedaan dus het is zaterdag weer gewoon werken."