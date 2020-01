Vrachtwagen raakt auto die met pech langs de A58 bij Oirschot staat

Een auto die met pech langs de A58 bij Oirschot stond, is vrijdagavond geraakt door een vrachtwagen. Die reed vervolgens door de vangrail en kwam in de berm terecht.

De bestuurster van de aangereden auto zat in haar auto - op de vluchtstrook - op de ANWB te wachten op het moment dat het ongeluk gebeurde. Zij kwam met de schrik vrij.

'Had heel anders kunnen aflopen'

Volgens een getuige 'was dit heel anders afgelopen als de vrachtwagen dertig centimeter meer naar rechts had gereden'.

Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij de aanrijding.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Een deel van de A58 werd afgesloten om de vangrail te repareren en de auto en de vrachtwagen weg te halen.