Motorcoureur Edwin Straver overleden na zware crash in Dakar Rally

Straver brak bij de crash zijn bovenste nekwervel. De coureur uit Rijswijk in de gemeente Altena werd na de val gereanimeerd en met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag daar in coma.

Edwin reed 50 kilometer per uur toen hij viel en daarbij ongelukkig terechtkwam. Andere coureurs sloegen meteen alarm en de medische helikopter was er snel bij om eerste hulp te verlenen. In een verklaring liet de vrouw van Straver weten dat de motorrijder 'ongeveer tien minuten geen hartslag heeft gehad'.

Vijfvoudig kampioen

Motorrijden kreeg Straver met de paplepel ingegoten. Zijn vader Anton Straver was vijfvoudig Nederlands kampioen wegrace.

In tegenstelling tot zijn vader lag de passie van Edwin vooral bij de crossmotor. Meedoen aan de Dakar Rally was voor hem een jongensdroom. Trots en blij was Straver, toen die droom twee jaar geleden uitkwam.

Kistrijder

Straver deed de afgelopen drie edities van de Dakar Rally mee als kistrijder. Dat betekent dat hij geen hulp had van monteurs of een team. Na iedere etappe moest hij zelf zijn motor onderhouden. Al zijn spullen zaten in één kist. Vorig jaar won hij zelfs het klassement van de kistrijders.

Dramatisch

Onze verslaggevers leerden Straver tijdens de Dakar Rally kennen als een rustige, gepassioneerde en aardige coureur. "Hij was altijd in voor een praatje", vertelt verslaggever Twan Spierts. "Over zijn motor, over de route of over de rally. Vooral het rijden in het zand vond hij mooi."

"Toen we hem spraken op de rustdag, vertelde hij nog dat hij rustig zou blijven rijden in de tweede week", zo zegt collega Ronald Sträter. "Zijn familie kwam de laatste dagen kijken, dus die finish wilde hij koste wat kost halen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Heel triest."

Risicovolle sport

Straver, in het dagelijks leven onderhoudsmonteur, kende de gevaren van zijn sport. Enkele dagen voor zijn fatale val kwam de Portugese motorrijder Gonçalves om het leven. "Ik rem voor alles en ga niet over een duin heen als ik niet kan zien wat er achter zit", zo zei Edwin Straver na het overlijden van zijn collega. We weten allemaal dat dit een risicovolle sport is, maar proberen zo min mogelijk na te denken over het feit dat het kan gebeuren. Ik probeer wel zo voorzichtig mogelijk te rijden dat ik veiligheidsmarges inbouw, maar ook dan kan er iets misgaan. Die risico's accepteren we allemaal. Als je dat niet kunt, kun je beter thuisblijven."

Bekijk hieronder het interview met Edwin Straver op de rustdag van de Dakar Rally.