Kapotte Kachels hopen na succes met 'Terug over de Maas' op nieuw succes [GOEI VOLK]

“Het is tegenwoordig de trend om lichtgeraakt te zijn. Dat is niet de bedoeling, zeker niet met carnaval. Dan moet je óf de polonaise lopen, óf bier halen. Als je gaat zitten grijnzen kan je beter thuisblijven. Daarover gaat ons nieuwste nummer ‘Nie zo mauwen’. ⠀Vorig jaar hebben we ons eerste nummer, ‘Terug over de Maas’, uitgebracht. Het ging over randstedelingen die hier carnaval komen vieren, maar niks van het feest snappen. Dat was een gruwelijk uit de hand gelopen grap waar we tijdens carnaval veel plezier aan hebben gehad. Van tevoren hadden we wel de intentie om op te treden, maar we hadden niet verwacht dat er zeventig aanvragen zouden binnenkomen. We waren al tevreden als we vijf keer zouden optreden in ruil voor een gratis biertje. Uiteindelijk was het één groot feest en hebben we 32 keer opgetreden.⠀Na carnaval was het wel fijn dat het weer rustig was. Maar na een maand of drie begon het toch weer te kriebelen. Na de zomer zijn we bij elkaar gaan zitten en zijn we gaan brainstormen over een opvolger.⠀Als we er vorig jaar na carnaval mee waren gestopt, waren we geëindigd met een 10. Nu zit er toch een bepaalde druk achter. Het blijft koffiedik kijken hoe het gaat, maar we hebben ‘Nie zo mauwen’ met evenveel plezier en enthousiasme gemaakt. We verwachten dat het ook dit jaar uit de hand gaat lopen. Het wordt in ieder geval een super carnaval!” - Sander Ottens van ‘C.V. De Kapotte Kachels’. ⠀#goeivolk #onsbrabant