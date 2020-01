Dronken automobilist stapelt fout op fout in Tilburg

Een dronken automobilist maakte het vrijdagnacht wel heel bont in Tilburg. Hij werd door agenten betrapt toen hij te hard door de stad reed. Hij moest zijn rijbewijs inleveren, maar werd korte tijd later weer betrapt achter het stuur van zijn auto.

De 49-jarige man werd in eerste instantie betrapt tijdens een snelheidscontrole op de Veldhovenring. Hij reed daar 75 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Toen agenten hem lieten stoppen, merkten ze dat de man dronken was.

Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren en kreeg hij te horen dat hij een zogenoemde cursus alcohol en verkeer bij het CBR moet volgen.

Taxi

Hij liet zich na verhoor in het politiebureau ophalen door een taxichauffeur, maar die zette hem af bij zijn eigen auto. De man stapte in en reed weg.

"Omdat het om een herkenbare auto gaat, werd de man snel weer gezien door agenten en opnieuw aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten. De Tilburger moet binnenkort voor de rechter verschijnen, omdat hij zich nu niet alleen schuldig maakte aan hard en dronken rijden, maar ook aan autorijden tijdens een rijverbod en autorijden zonder rijbewijs.