‘Bad ass’ kapster werkt telefoondief salon uit: 'Ik wilde hem tackelen' [VIDEO]

Een dief heeft vrijdagmiddag met een wisseltruc geprobeerd een telefoon te stelen uit kapsalon La Senza Hairworks in Etten-Leur. Het lukte hem niet door kordaat optreden van kapster Priscilla Oostvogels. Zij werkte de man de zaak van haar zus uit. “Ze is een echte bad ass”, zegt zus Sabrina.

Priscilla Oostvogels (36) vertelt er zaterdag over alsof het een film is die ze keek. “Ik heb gewoon op de automatische piloot gehandeld”, blikt ze nuchter terug. “Het was mijn eerste reactie om hem te tackelen, in de houdgreep te leggen en aan de politie over te dragen. Soort instinct.” Dat mislukte, de man vluchtte de kapsalon uit.

Krant als afleiding

Hij kwam binnen met een smoes om geld te wisselen en probeerde met een krant de aandacht af te leiden. “Ik begreep al niet waar die krant voor diende”, zegt Priscilla. Hij ging met de krant naar de balie en legde hem over de mobiele telefoon van Priscilla om die ongezien mee te nemen. “Terwijl hij dat deed bleef hij maar zeggen dat hij briefjes van vijf wilde wisselen voor een vijftig eurobiljet.”

Priscilla kreeg door dat ze afgeleid werd. “Ik pakte zijn hand en ineens zag ik mijn telefoon niet meer. Ik riep mijn zus om me te bellen omdat ik dacht dat ik hem dan zou horen afgaan in zijn zak. Daardoor raakte hij in paniek en legde hij de telefoon terug.”

Lees verder na de Facebookvideo:

Waarschuwing voor collega's

Ondanks dat het de man niet gelukt is, vinden de zussen het toch nodig om de beelden op Facebook te plaatsen. “We hoorden dat hij ook in Rucphen en St. Willebrord actief was. We willen andere winkeliers en ondernemers hiermee waarschuwen.”

De politie laat weten op de hoogte te zijn van het voorval. “We weten niet of het dezelfde man is geweest in Rucphen en St. Willebrord. Het kan ook iemand zijn met dezelfde werkwijze. We hebben nu in ieder geval niet direct het idee dat dit op grote schaal voorkomt”, laat een woordvoerster weten.

De politie zegt verder dat ze de man na de poging uit het oog verloren zijn. “We hebben de camerabeelden bekeken. Als er aanwijzingen zijn dat de man ergens anders toeslaat, zullen we hem in de kraag grijpen en verhoren”, zegt de woordvoerster.

Geld kwijt

In de haast verloor de man zijn briefjes van vijf euro die hij wilde wisselen. “Hij heeft niet alleen geen telefoon, hij heeft ook 85 euro achtergelaten”, lacht Priscilla. “Ik hoop dat hij de rest van de week geen eten kan kopen.”