Olijfolie moet kartonnen huis van Gine en David uit 'Ik vertrek' redden

Het zat ze niet mee, het koppel Gine en David uit het tv-programma ‘Ik vertrek’. Het stel uit Roosendaal dacht een prachtig huis met een mooie lap grond te hebben gekocht in Zuid Spanje om daar een B&B te beginnen. Maar vlak na de koop bleek het huis niet goed in elkaar te zitten. Het leek wel van karton. Om het helemaal op te knappen hebben ze heel veel geld nodig. Met hun eigen olijfolie hopen ze dat bij elkaar te kunnen verdienen.

“Het lijkt wel papier-maché”, zegt Gine tijdens de uitzending van “Ik vertrek”. Een deel van het dak is naar beneden gekomen na een flinke regenbui en het water is in de muren getrokken. Een rampscenario voor het stel dat zo voortvarend en blij van start ging. Ze willen een B&B beginnen met een speciaal borstkanker-arrangement. Gine heeft namelijk zelf borstkanker gehad en gunt anderen die het zelfde doormaken een fijne tijd.

Geen geld

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het herstellen van het huis en dat verloopt goed. Met stenen wordt de buitenkant opgebouwd. Het heikele punt blijft het dak. Dat moet vervangen worden maar die klus kost zestienduizend euro. Daar heeft het stel geen geld voor.

Om dat bedrag toch bij elkaar te krijgen, maakt het stel nu hun eigen olijfolie. “Wij hebben heel veel olijfbomen staan op onze grond,” zegt Gine. “David heeft de olijven geoogst en naar een perser gebracht.” Op de flesjes olijfolie prijken etiketten me de tekst ‘Casa de papel’. Een verwijzing naar populaire Spaanse Netflix-serie maar natuurlijk ook naar hun eigen huis. ‘Huis van papier.’

Kijkers leven mee

Het kon de kijkers niet ontgaan dat Gine en David zware tijden doorstaan. “We hebben ontzettend lieve reacties gehad. Zeker, er zijn dagen dat we het zwaar hebben. Maar dan krijg je berichtjes van mensen die je willen helpen en dan kunnen we er weer tegenaan,” zegt Gine.

Jacques Lardenoy was één van de kijkers die het tweetal zag worstelen op tv. “Hoeveel pech kun je hebben”, zegt hij. Toen hij hoorde dat het stel hun olijfolie ging verkopen, wilde Jacques gelijk helpen. “Wij hebben een webshop dus dat kan makkelijk.” Jacques verdient er zelf niks aan. “Maar als je elkaar zo kan helpen, Brabanders onder elkaar, dan moet je dat gewoon doen.”