Tilburgse Roadburn uitgeroepen tot ‘Beste Festival’ van Nederland

Het Roadburn Festival in Tilburg is zaterdag tijdens Eurosonic in Groningen uitgeroepen tot 'Beste Festival'. Walter Hoeijmakers, creatief directeur en brein achter het Tilburgse muziekfeest, nam de trofee IJzeren Podiumdier in ontvangst.

Volgens het rapport van de jury wordt Roadburn al jaren in binnen- en buitenland geroemd. Het Tilburgse festival zoekt 'secuur naar de muzikale parels in het meeslepende, heavy spectrum'.

"Er worden artiesten gepresenteerd die nergens anders te ervaren zijn. Door de compromisloze, zuiver artistieke keuzes blijft dit festival zijn tijd ver vooruit”, was het oordeel.

WOO HAH

Het Tilburgse festival voor heavy muziek treedt in de voetsporen van gerenommeerde festivals als Le Guess Who?!, Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret en WOO HAH!.

De IJzeren Podiumdieren worden sinds 1997 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De IJzeren Podiumdieren zijn zogeheten peer-to peer-prijzen. De leden van de vereniging brengen hun stem uit.