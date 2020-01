PSV kent twee gezichten in Venlo en speelt gelijk: 1-1

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

VVV was halverwege de tweede helft op voorsprong gekomen door een benutte strafschop van Johnatan Opoku. PSV, dat onder leiding staat van interim-trainer Ernest Faber, won 29 september voor het laatst een wedstrijd in de eredivisie buiten Eindhoven, bij PEC Zwolle (4-0). De zes navolgende uitduels leverden slechts drie punten op.

Achteruit lopen

En ook in Venlo ging het dus mis. Waar PSV in de eerste helft nog goed spel liet zien en hoog druk zette met Pablo Rosario en Ryan Thomas op het middenveld, was daar in de tweede helft niks van terug te zien. Juist die druk naar voren maakte het VVV in het eerste bedrijf ontzettend lastig, maar na rust liep PSV alleen maar achteruit en kwamen de Venlonaren alleen maar beter in de wedstrijd. PSV moest mee met het fysieke spel, maar VVV had daarin de overhand.

Ook de PSV'ers na afloop waren tevreden over het spel in de eerste helft, maar noemde een ander punt waar het mis ging. "In de eerste helft krijgen we misschien wel tien kansen. En die missen we", zegt keeper Lars Unnerstall. Aanvoerder Denzel Dumfries sprak van pech. "De kansen die we creëren zijn van een goed niveau. Als je ziet dat Bergwijn net uitglijd bij een grote kans, dan spreek ik van pech."

Verval te groot

Het verschil met de eerste en tweede helft was groot en daarmee dus ook het verval. Opnieuw kwam PSV op achterstand en opnieuw won het geen uitwedstrijd in de eredivisie, net als voor de winterstop. Maar PSV-aanvoerder Denzel Dumfries kijkt niet graag meer terug naar voor de winterstop. "Dat is een keuze die je maakt", zegt de rechtsback. "Ik laat die negatieve spiraal van de eerste seizoenshelft niet meer toe. Wij moeten positief zijn en niet achteruit, maar vooruit kijken."

Willem II pakt drie punten in Alkmaar

Willem II heeft met een spectaculaire uitoverwinning op AZ de derde plaats heroverd in de Eredivisie. Het werd 3-1 in Alkmaar waardoor de thuisclub dure punten liet liggen in de titelstrijd. In het AFAS Stadion scoorden Mats Köhlert, Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye. voor de verrassend sterke Tilburgse ploeg.

Willem II is voorlopig derde met vijf punten minder dan AZ. Eerder dit seizoen eindigde het eerste duel tussen AZ en Willem II in Tilburg in 1-1. De Tricolores waren in de eerste seizoenhelft ook al op stoom en vergaarden liefst 33 punten; nooit eerder werd er door het Tilburgse team zo gepresteerd voor de winterstop. De Tilburgers hebben sinds 3 november niet meer verloren. Toen legde Willem II het af tegen FC Groningen (2-0).

Dromen?

Willem II wil ondanks de goede prestaties vóór de winterstop en de perfecte start van de tweede seizoenshelft niet al te hoog van de toren blazen. "We moeten dit iedere wedstrijd doen, dan kunnen we ver komen", zegt Bart Nieuwkoop. Freek Heerkens lacht. "Ik heb de eerste seizoenshelft de vragen hierover vakkundig ontweken en dat doe ik nu weer. We zijn pas net weer begonnen. We gaan voor het hoogst haalbare."