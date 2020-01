Willem II begint tweede seizoenshelft met topper tegen AZ

De Eredivisie herpakt de tweede seizoenshelft dit weekend met een heuse topper, want Willem II neemt het zaterdagavond op tegen AZ Alkmaar in het AFAS Stadion. De huidige nummers twee en vier van de Eredivisie staan vanaf kwart voor negen tegenover elkaar. Willem II is de enige Brabantse ploeg die zaterdagavond in actie komt.

Eerder dit seizoen eindigde het eerste duel tussen AZ en Willem II in 1-1. De Tricolores waren in de eerste seizoenhelft op stoom en vergaarden maar liefst 33 punten; nooit eerder werd er door het Tilburgse team zo gepresteerd voor de winterstop. De Tilburgers hebben sinds 3 november niet meer verloren. Toen moest Willem II het afleggen tegen FC Groningen (2-0).

Stengs

In het AFAS Stadion gaat het echter vooral over AZ-aanvaller Calvin Stengs, die zaterdag tóch meedoet in de thuiswedstrijd tegen de Tilburgers. Stengs trainde vrijdag niet mee met de Alkmaarders omdat hij last had van zijn bovenbeen, maar blijkt fit genoeg om te starten.