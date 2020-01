Man en vrouw lichtgewond bij overval in huis in Breda, dader gevlucht met telefoons

Twee bewoners van een huis aan de Oranjeboomstraat in Breda raakten zaterdagavond overstuur en lichtgewond toen een man hun woning binnenstormde en er uiteindelijk na een worsteling met pasjes en telefoons vandoor ging. De dader is nog spoorloos. De politie gaat zondag weer met de bewoners praten.

Volgens de politie hebben de bewoners, een vrouw en een man, gezegd dat er rond kwart voor tien zaterdagavond iemand aanbelde. De man riep direct om geld en hij stormde het huis binnen. Er ontstond een worsteling waarbij de dader een mes gebruikte.

De bewoners raakten nauwelijks gewond, maar ze zijn wel erg geschrokken. De verdachte is via de achtertuin over de schutting geklommen en via de brandgang gevlucht. De politie hoopt van de slachtoffers nog meer informatie te krijgen.

Ook honden ingezet

De politie, die na de melding ook met honden aanwezig kwam, ging direct aan de slag met een onderzoek in en om het huis. Er werd ook een ziekenwagen opgeroepen. De bewoners zijn door het ambulancepersoneel aan hun verwondingen behandeld. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.