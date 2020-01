Dode bij brand in huis in Cromvoirt

Het vuur werd rond halfelf ontdekt en was snel onder controle.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Vanwege de ernst van de situatie werden diverse hulpdiensten opgeroepen, onder meer een traumaheli.

Slachtoffer

Of het slachtoffer een man of een vrouw is - en of het gaat om de bewoner van het huis aan de Deutersestraat - is nog niet bekendgemaakt door de politie.