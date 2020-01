Bram werkt gewapende overvaller zijn huis uit: 'Mijn eerste reactie? Mijn vuisten gebruiken! [VIDEO]

"Hij sloot mijn vrouw buiten en kwam mij vervolgens tegen in de kamer." Bram bedacht zich geen moment. "Ik gooide de achterdeur open en wilde hem zo snel mogelijk m'n huis uitwerken. We hebben nog even gezellig met z'n tweeën liggen rollebollen in de tuin en daarna is 'ie via achter gevlucht."

Een dag later is Bram nog steeds in alle staten. "Als je je in je eigen woning, waar je hard voor gewerkt hebt, niet meer veilig kan voelen... Ja, ik ben heel boos, heel erg boos!"

De 38-jarige vrouw van Bram heeft vannacht geen oog dichtgedaan. "Ik ben wel wat gewend, maar mijn vrouw is er veel erger aan toe. Ik denk erover om Slachtofferhulp voor haar in te schakelen."

Confrontatie onderweg naar huis

Het stel had vrijdag goed nieuws gekregen: hun huis was verkocht. Om dit te vieren haalden de twee zaterdagavond een fles wijn bij de Jumbo aan het Doctor Struyckenplein. Toen ze samen terug naar huis wandelden, werden ze lastiggevallen door een jonge man op een fiets. "Ik ga je neuken!", riep hij tegen mijn vrouw. "Moet je doen, zei ik. Dan sla ik je op je bek", aldus een verontwaardigde Bram. De man fietste gauw door waarna het stel verder liep, terug naar huis.

'Money, money, money'

Ergens tussen negen uur en half tien werd er aangeklopt. Brams vrouw deed open. Ze dacht dat het een buurvrouw was, maar keek in plaats daarvan recht in het gezicht van de overvaller. Hij bedreigde haar met een mes en riep money, money, money! De man was in het zwart gekleed en droeg een capuchon. Hij werkte de vrouw van Bram meteen naar buiten en sloeg de deur achter zich dicht.

In de woonkamer liep hij Bram tegen het lijf. Er ontstond een worsteling waarbij de dader gauw twee telefoons en wat pasjes van een kast griste. "Ik had op dat moment niet door dat hij een mes bij zich had. "Mijn eerste reactie? Mijn vuisten gebruiken. Ik heb hem naar buiten geduwd en we hebben in de tuin liggen rollebollen. Daarna is hij achterlangs weggevlucht."

Bloed van de dader

Volgens Bram is de dader hooguit vijf minuten binnen geweest. Zodra Bram zeker wist dat de man via de achtertuin gevlucht was, liet hij zijn vrouw via de voordeur binnen. Ze had buiten om hulp geroepen en was opgevangen door buren. Zijn pasjes vond Bram later terug op het braakliggende terrein achter zijn huis.

Bram heeft wat verwondingen aan zijn handen overgehouden aan de worsteling. Zijn vrouw heeft ook een snee in haar hand. "Ik denk dat het gevecht gisteren toch iets heftiger geweest is dan ik dacht", aldus Bram. "Ik heb nu ineens ook last van mijn benen." Het bloed op de deur en in de gang is volgens Bram van de dader. "Ik denk dat hij zichzelf gesneden heeft."

Nederlander die Engels sprak

De dader heeft tijdens de vechtpartij niets gezegd tegen Bram. "Maar toen hij om money riep, klonk het alsof hij een Nederlander was die Engels sprak." Bram en zijn vrouw gaan er vanuit dat de dader dezelfde man is als de fietser die zijn vrouw vlak voor de overval aansprak. "Ik weet het zeker. Zijn stem klonk precies hetzelfde. Hij moet ons zijn achtervolgd."

Het stel denkt dat de man uit de buurt komt en waarschuwt daarom hun wijkgenoten. "Doe 's avonds als het donker is de deur niet meer open, voor niemand. Dat doen wij nu ook nooit meer."