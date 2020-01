Harry ontwerpt voor de 85e keer een corsowagen voor het bloemencorso Zundert

“Ik denk nooit aan stoppen”, zegt Harry van den Broek die voor het komend Zunderts bloemencorso voor de 85e keer een buurtschap heeft gevonden dat zijn ontwerp gaat bouwen. “Ik heb in de jaren zeventig en tachtig meegemaakt dat er in één corso vier wagens van mij meededen, dan tikt het hard aan hoor.” Van den Broek ontwierp zijn eerste corsowagen 55 jaar geleden in 1965. Zijn 85e ontwerp rijdt mee in het komend corso. .

Het buurtschap Laarheide gaat dit jaar Slow Motion Race bouwen, uiteraard naar een ontwerp van Harry. “Nee, ik loop niet te leuren met mijn ontwerpen. Tegenwoordig ben je misschien wel één van de tien inzendingen die een buurtschap binnenkrijgt, als ze een oproep plaatsen om ontwerpen in te zenden. Vroeger werd je gevraagd, dat is wel een enorm verschil met toen.”

Slow Motion Race

Uiteraard doet het Van den Broek ‘meer dan goed’ dat hij als oudje nog steeds meetelt in het wereldje van steeds jongere ontwerpers. “Het ontwerp Slow Motion Race bestaat uit vijf slakken die heel langzaam en gracieus over straat zullen gaan bewegen en misschien laten ze ook wel een spoortje van slijm achter.”

Jubel van Zundert

De bijna tachtigjarige ontwerper blijft wel héél voorzichtig als het gaat over de kansen op de Jubel van Zundert. “Als we hem heel mooi gaan maken, als we van die slakken juweeltjes maken dan moet je daarin blijven geloven. Het wedstrijdelement is heel belangrijk.” De Jubel van Zundert is Van den Broek in zijn lange geschiedenis van corso-ontwerper al zeven keer overkomen. “Dat is en blijft een onbeschrijfelijk gevoel, dat is geweldig dat is zo mooi.”

Harry krijg je d'r ook bij

De krasse ontwerper houdt het overigens niet alleen bij het ontwerpen van een wagen. Als een buurtschap zijn ontwerp heeft gekozen, krijgen ze ook Harry in de tent. “Ik ren nog steeds als een gek door die corsotenten en klim op de steigers. Natuurlijk bouw ik zelf ook mee, je ziet jouw ontwerp in het groot ontstaan. Daar ‘moet’ je als ontwerper bijzijn.”