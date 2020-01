Vader Jaap over zijn als jongen geboren dochter Storm: 'In een jurk zagen we een gelukkig kind'

“Vanaf dat moment werd ze geaccepteerd”, vertelt hij. Daarvoor werd Storm wel eens gepest. “In jongenskleren was Storm een ongelukkig kind dat zich niet kon uiten. Maar in een jurk met hakschoenen zagen we een gelukkig kind.” En dat zag en ziet de buitenwereld volgens hem ook: het zelfvertrouwen van Storm als meisje.

LEES OOK: Storm (9) is een meisje in een jongenslichaam en op haar school is dat geen enkel probleem

De onthulling deze week van YouTube-ster Nikkie Tutorials dat ze als jongen is geboren, noemt de vader van Storm zondag belangrijk ‘om begrip te creëren’ voor transgenders. Dat is ook de reden voor hem om nu opnieuw het verhaal van Storm te vertellen. Zoals ze eerder ook meewerkten aan het programma ‘Hij is een zij’ van KRO NCRV.

“We zijn er heel open over”, vertelt Jaap. “Je kunt niet van iedereen verlangen dat ze meteen snappen hoe het in elkaar zit en wat er precies speelt. We accepteren het als mensen er moeite mee hebben. Dan gaan we op een volwassen manier het gesprek aan.”

(Bekijk hier het gesprek met de vader van Storm in KRAAK.)

Op de bruiloft van Jaap en zijn vrouw, tien jaar geleden, speelde Nikkie Tutorials trouwens een rol. Ze verzorgde de visagie van de bruid. Helemaal toevallig, overigens. "Een grappig feitje", noemt Jaap het. Storm was toen twee jaar en nog een jongetje. Wel droeg hij onder de jongenskleren die hij aan had schoenen van zijn oma. Hakschoenen dus.

Storm is nu twaalf en om de zoveel weken voert ze samen met haar ouders gesprekken met specialisten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam over de volgende stappen in haar leven. Nu krijgt ze bijvoorbeeld pubertijdremmers om het mannelijke hormoon testosteron tegen te houden. En over enkele jaren volgen de hormoonbehandelingen, waardoor Storm steeds meer vrouw wordt. "Maar haar naam blijft Storm", aldus Jaap.