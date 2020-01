Frans van Laarhoven klaar voor 'nieuwe strijd' met justitie: 'Ik kijk ernaar uit'

EINDHOVEN -

Woede en verdriet streden donderdagavond op Schiphol bij Frans van Laarhoven uit Tilburg om voorrang. Hij mocht zijn broer, voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven, niet even een hand geven toen die na jaren in een Thaise cel aankwam in Nederland. Een dag later mocht Frans zijn broer even zien in een advocatenkamer in de gevangenis in Vught. De terugkeer van zijn broer noemt hij zondag 'het begin van een nieuwe strijd'.