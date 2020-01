Wim van de Donk kon een paar keer minister worden: 'Maar ik wil dat niet'

EINDHOVEN -

"Alsof je leven niet is geslaagd, als je niet in Den Haag hebt gewerkt hebt." Sommige mensen geloven het volgens hem niet, maar het is nooit de ambitie geweest van commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk, om minister te worden. Hij is er meerdere keren over gebeld, vertelt hij zondag in de talkshow KRAAK op Omroep Brabant.