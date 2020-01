Varken ontsnapt (voor even) aan rit naar slachthuis

Een varken is zondagochtend uit een rijdende vrachtwagen geklommen op de A58 bij Roosendaal. Het ontsnapte dier, dat door omstanders van de weg werd gehouden, was onderweg naar het slachthuis. De eigenaar heeft het dier inmiddels weer opgehaald, aldus wijkagent Henk Dekkers.

Een aantal bestuurders op de snelweg zagen het varken lopen. Ze stopten op de vluchtstrook en hielden het beestje in bedwang. Toegesnelde agenten besloten het varken in een politiebus naar een manege in Wouwse Plantage te vervoeren voor tijdelijke opvang, waar het dier later werd opgehaald door de eigenaar.