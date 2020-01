Bijlgooien is het nieuwe bowlen, eerste NK in Veghel

De ruimte is klein en het ruikt naar boomschors en zweet. De boomschors ligt op de grond van de vier banen. Het zweet komt van de ruim veertig man die opeengepakt de deelnemers aan dit NK staan aan te moedigen. En van de deelnemers zelf natuurlijk; elke zoveel seconden zwiepen er armen omhoog en worden oksels ontbloot.

Overgewaaid uit Canada

De sport, zoals het officieel wordt genoemd, is overgewaaid uit Canada. Daar werd het op kleine schaal beoefend. Pas in Amerika werd het echt groot. Daar worden jaarlijks meerdere grote toernooien en wedstrijden gehouden, met bijbehorend prijzengeld. Hier in Nederland komt het 'axe throwing' pas net kijken.

Roel Kouwenberg kwam per ongeluk een filmpje tegen op YouTube. Met vrienden besloot hij er meteen werk van te maken. "Natuurlijk moesten we eerst uitzoeken hoe het precies werkt. Maar dat ging best vlot en we zijn dus gewoon een bijlgooilocatie begonnen." Op de vraag waarom zegt-ie lachend: "Kijk dan! Het is toch super gaaf om gewoon met hakbijlen te gooien!"

Gevaarlijk

Het oogt gevaarlijk. Grote stukken hekwerk tussen de banen, deelnemers en toeschouwers doen vermoeden dat er wel eens iets mis kan gaan. De bijlen zijn echt. Scherp en zwaar. Kouwenberg benadrukt dat het niet gevaarlijk is, mits je je gewoon aan de regels houdt. Belangrijkste regel: niet smijten met die bijl, maar gooien met coördinatie en precisie. "Hard gooien heeft geen enkele zin. Daar wordt het alleen maar gevaarlijk van."

Ook alcohol is uit den boze. Door deelnemers mag er niet gedronken worden. "Er wordt toch gegooid met zware wapens", zegt Kouwenberg. "We doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken en in alle maanden dat we dit nu doen is er nog nooit iets misgegaan."

Bijlgooitalent

Wie daar over mee kan praten is Tycho van Vugt. Hij komt met enige regelmaat bij Kouwenberg om te gooien en is er bij dit NK ook bij. Hij heeft talent, want hij heeft de zogenoemde 'high scores' op zijn naam staan. Niemand heeft beter gegooid dan hij de afgelopen tijd. Zelf is hij er nogal nuchter onder. "Ik ben er toevallig mee in aanraking gekomen en weet echt niet hoe het komt dat ik er zo goed in ben." Wel weet hij wat hij er zo leuk aan vindt. "Het is toch gewoon een stoer mannending? Beetje bijlen in het bord smijten. Goeie stoot adrenaline."

Een mannending is het niet, zegt Kouwenberg, ook al is er op dit NK geen vrouw te bekennen. "Zie het als een leuk uitje. Het is weer eens iets anders. Misschien is bijlgooien wel het nieuwe bowlen."

Nieuwe rage

Frank Terwindt ziet daar wel wat in. "Ik denk dat dit echt een nieuwe rage gaat worden. Net zoiets als met de escape rooms." Zelf doet hij het voor 'de fun en de ontspanning', al is er van die ontspanning vandaag weinig te merken. "Als je aan dat NK meedoet, dan wil je natuurlijk ook winnen hè!" Als het aan Roel Kouwenberg ligt, groeit het bijlgooien in Nederland uit tot een echte sport. En plannen voor de toekomst heeft hij ook al. "Een Europees Kampioenschap in Veghel zou mooi zijn toch?"