Spandoeken om sluiting van Tilburgs bekendste kerk te voorkomen

Het gaat officieel nog tussen de Sint-Jozefkerk aan de Heuvel en de Heikese Kerk aan de Stadhuisstraat. Er moet een kerk in de Tilburgse binnenstad sluiten, want allebei openhouden is te duur, zegt het parochiebestuur. Maar volgens Mul is het bestuur er al uit.

“De deken van Tilburg, Jeroen Miltenburg, zei met kerst in onze kerk dat ‘we in het vervolg een paar meter verder moesten lopen voor de mis’. Iedereen die goed luisterde wist genoeg: het is onze kerk die gaat sluiten. Sindsdien willen we rumoer maken, we hopen dat er wordt geluisterd.”

Mul stuurde onlangs een protestbrief naar het parochiebestuur. Maar, zo hield het bestuur vol, een van de twee kerken moet dicht. “Ik heb daarna nóg een brief geschreven. Dat heeft in elk geval iets opgeleverd: woensdagavond hebben wij van de torengroep overleg met het parochiebestuur.”

‘Het gaat niet per se om amok maken’

Wat er exact in het overleg behandeld wordt is nog de vraag, maar Mul is blij dat er in elk geval een gesprek komt. “Het gaat ons er ook niet per se om opschudding te veroorzaken. We willen een andere koers van het bestuur afdwingen.” De beslissing om een kerk te sluiten kan volgens Mul op zijn minst nog even uitgesteld worden.

Er zijn natuurlijk problemen, beseft ook Mul. “Dat zal ik niet ontkennen. De parochie komt per jaar vier ton te kort in de exploitatie en het kerkbezoek loopt terug. Maar we hebben nog steeds een aardig levende kerkgemeenschap. Sluiting zou doodzonde zijn.”

Op dit moment zijn er twee partijen in de kerk geïnteresseerd, maar volgens Mul doet dat er niet toe. "Wij gaan er vanuit dat we sluiting kunnen voorkomen.”