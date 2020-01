Illegaal vuurwerk ontploft in kofferbak terwijl brandweer autobrand blust

De auto aan de Gielis Beijsstraat in Breda ging in vlammen op. (Foto: Perry Roovers)

Illegaal vuurwerk in kofferbak ontploft tijdens autobrand in Breda

BREDA -

Bij een autobrand op de Gielis Beijsstraat in Breda is zondagnacht zwaar vuurwerk ontploft. Dat lag in de kofferbak van die auto.