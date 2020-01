Koen de Kort rijdt 'gewoon' de Tour Down Under ondanks de bosbranden in Australië

"Hier in de buurt zijn bosbranden geweest", zegt De Kort vanuit Adelaide in het Omroep Brabant-programma De Zuidtribune. "We hebben etappes verkend en een etappe gaat door verbrand gebied. Kangaroo Island, dat helemaal verbrand is, ligt hier vlak bij de kust."

Zelf was De Kort de afgelopen tijd vooral in Melbourne. Daar klagen tennissers die meedoen aan de Australian Open over de lucht en moeilijk kunnen ademen. "In Melbourne is de lucht wel een stuk slechter dan in Adelaide, waar ik nu anderhalve week ben. Ik denk dat door de wind daar veel rook naartoe is gewaaid. Die omstandigheden zijn voor geen enkele sport erg gezond."

Tekst gaat verder onder het audiofragment van De Kort in De Zuidtribune.

Donaties

Even werd er gesproken over het afblazen van de Tour Down Under. "Als het echt gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid, denk ik dat het een goede beslissing zou zijn. Maar volgens mij is het nooit echt serieus overwogen. Daar ben ik blij mee. We kunnen gewoon rijden. Dat is ook beter voor het land", geeft De Kort aan. "Het leeft in het peloton. Van het criterium is zondag al het prijzengeld gedoneerd. Alle ploegen geven een gesigneerd shirt weg om het vervolgens te veilen. En er zijn veel individuele acties."

Tekst gaat verder onder de Instagrampost van De Kort over zijn actie voor het goede doel.

Nestor

Voor De Kort wordt het zijn tiende Tour Down Under, hij begint bovendien aan zijn vijftiende jaar in het profpeloton. "Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik heb ook het idee dat ik nog iets bij kan dragen. Mijn werk wordt door de ploeg gewaardeerd. Zolang dat het geval is, zou ik wel gek zijn om te stoppen. Hopelijk kan ik het nog even blijven doen. Maar ik zie wel in dat ik dichter bij het einde dan bij het begin van mijn carrière ben."

De Kort richt zich met zijn ploeg op de klassiekers, daarna hoopt hij in dienst van Vincenzo Nibali de Giro d'Italia te rijden. Of hij zelf als nestor van de ploeg nog een keer voor eigen kans mag gaan dit seizoen? "Als dat zo is, dan pak ik die kans met beide handen aan. Maar ik heb me er bij neergelegd dat ik vooral een ondersteunende rol zal hebben. Daar ben ik goed in, dat vind ik leuk."