Bedrijfspand ontruimd om stank door nieuwe gietvloer in Tilburg

TILBURG -

Een nieuwe gietvloer in een bedrijfspand aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg zorgt maandagochtend voor problemen. De vloer verspreidt een stank die ervoor zorgde dat meerdere mensen begonnen te hoesten en zich niet lekker voelden. Het bedrijf waarin de epoxyvloer ligt, is ontruimd. Uit voorzorg werden ook andere bedrijven in hetzelfde gebouw ontruimd.