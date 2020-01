Nikkie de Jager op de bank bij Ellen DeGeneres om te vertellen over haar coming out

Nikkie de Jager (25) uit Uden zit woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. Het is na de The Oprah Winfrey Show het grootste praatprogramma ter wereld. Ellen heeft de YouTube-ster uitgenodigd om over haar spraakmakende coming out.

De Brabantse, die voor haar publiek bekend staat als Nikkietutorials, is momenteel onderweg naar de studio in Los Angeles. Ellen DeGeneres is de eerste die haar zal interviewen, sinds ze vorige week maandag publiekelijk bekendmaakt dat ze transgender is. De Udense heeft tot nu toe alleen via haar eigen socialemediakanalen gereageerd op de video die viraal ging.

Meer dan dertig miljoen mensen keken naar haar inspirerende videoboodschap. Daarin vertelde ze geëmotioneerd, maar ook opgelucht dat ze in haar tienerjaren de transitie van jongen naar meisje had doorgemaakt.

Ze voelde zich genoodzaakt om dit naar buiten te brengen omdat ze werd gechanteerd met haar geheim. Desondanks is ze tevreden over hoe het uiteindelijk is verlopen. De 25-jarige schoonheidsgoeroe werd overladen met steun en ze werd ook veelal bedankt door transgenders die in haar een voorbeeld zien.

LEES OOK: YouTube-ster Nikkie de Jager onthult na chantage: 'Ik ben transgender'

Nikkie is ook bekend in Hollywood. Ze werkte eerder samen met beroemdheden als Kim Kardashian en zangeres Lady Gaga. In Nederland is ze bekend als deelnemer aan tv-programma Wie is de Mol? Op haar YouTube-kanaal trekt ze miljoenen kijkers die aan haar lippen hangen voor advies over make-up.