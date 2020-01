'Oorgasmes', klunen op de Markt en nog 3 weekendtips

Cultuurnacht in Breda (zaterdag)

Breda staat komende zaterdagnacht in het licht van kunst en cultuur. In het centrum van de stad en daaromheen bruist het op elke hoek van de straat. Meer dan 45 musea, galeries, theaters en andere kunst- en cultuurinstellingen zetten van 19.00 tot 24.00 uur hun deuren open voor bijzondere activiteiten.

De tentoonstellingen en voorstellingen vinden plaats op de meeste uiteenlopende plekken, zoals in de Watertoren in de Belcrum, de Grote Kerk, Pier 15, maar ook op een aangemeerde boot op de Veilingkade. Alles over het programma en tickets vind je op de website van het evenement. Dit is de route naar de Cultuurnacht in Breda.

Winterfest in Eindhoven (zaterdag)

Zaterdag 25 januari wordt voor de zevende keer in POPEI het Winterfest gehouden. Bands en singer-songwriters wordt een podium geboden om hun eigen nummers ten gehore te brengen.

Volgens de organisatie staat het publiek een waar 'oorgasme' te wachten. De optredende bands spelen verschillende genres en hebben een geheel eigen stijl van muziek. Het Winterfest begint om 15.00 uur en duurt tot 22.30 uur. De entree is gratis. Het POPEI vind je aan het Klokgebouw 300 in Eindhoven.

Foto: Winterfest 2016 POPEI.

Klunen in Roosendaal (zondag)

Klunen van Bartlehiem tot en met de Bonkevaart. Zondagmiddag kan het allemaal in de Molenstraat en op de Markt in Roosendaal. In elk cafe moet een stempel worden gehaald en een volle kaart levert een Elfstedenkruisje op.

De deelnemers aan de Klûntocht worden om elf minuten over twaalf weggeschoten. De finishvlag valt om elf minuten over zes. Voor veel carnavalsverenigingen is het klunen dé warming-up voor carnaval. Deelname aan de tocht der tochten kost vijf euro. De opbrengst gaat naar een goed doel. Wil jij het kleurrijke spektakel gaan zien? Dit is de route naar het episch centrum van de leut.

Stegenwandeling in Den Bosch (zondag)

De gidsen van de kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch nemen je zondag mee voor een stegenwandeling in het Vughtereinde. De voormalige volksbuurt staat bekend om de vele karakteristieke steegjes. De gidsen vertellen onder meer over het Beleg van ’s-Hertogenbosch en de eeuwenoude relatie van de stad met het water.

Op de erven werden zogenaamde cameren en gasthuisjes gebouwd waar je via de steegjes kon komen. Dit gebied was vroeger een echte volksbuurt. De wandeling vertrekt om 13.00 uur vanaf het Kruisbroedershof. Deelname aan de wandeling kost 8,50 euro (13 jaar en ouder) en 4,25 euro (4-12 jaar). Kinderen tot en met drie jaar mogen gratis mee. De wandeling duurt tweeënhalf uur (inclusief pauze met een drankje).

Carnavalsbeurs in Cuijk (zondag)

Heb je al iets om aan te trekken met carnaval? Een vraag die fanatieke carnavalsvierders steeds vaker aan elkaar gaan stellen. Over een week of vijf is het al weer zover! Daarom houdt de Prinsen & Adjudantenclub van de Nölers in Cuijk voor de 41e keer een carnavalsbeurs.

Dat gebeurt van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Schouwburg in het centrum van Cuijk. Dit alles wordt omlijst met livemuziek van carnavalskapellen. De Schouwburg vind je aan Grotestraat 62 in Cuijk. Voor twee euro ben je binnen, kinderen mogen gratis binnen.