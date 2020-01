Alweer een record in Brabant (maar je merkt er niets van)

De luchtdruk in Brabant is deze maandag uitzonderlijk hoog. Die komt uit op 1049 hectopascal. Dat is een keer eerder voorgekomen: in 1932.

"Dit hebben we eigenlijk nooit in januari”, vertelt Jordi Huirne van Weer.nl. “Het is dus best wel bijzonder. Maar je merkt er niks van, want het is qua weer superrustig buiten."

Dit heeft te maken met het feit dat het hogedrukgebied precies boven Nederland ligt. De wind draait rondom een hogedrukgebied namelijk met de wijzers van de klok mee. "Als het een beetje noordelijker had gelegen, had de oostenwind voor echt winterweer gehad.”

Mistig

Luchtdruk bestaat omdat ook lucht gewicht heeft. Luchtdruk wordt tegenwoordig aangegeven in hectopascal (hPa) en wordt gemeten met een barometer. Die geeft bij hoge luchtdruk de term 'mooi' aan, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Het kan zonnig zijn, maar net zo goed mistig, zoals maandagmorgen. Luchtdrukmetingen worden gebruikt voor weersvoorspellingen en klimatologisch onderzoek.