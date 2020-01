Geen Blue Monday voor Marcel Musters maar een 'mooie maandag voor mooie mensen'

Zomaar, eens per jaar, even langskomen met bonbons en vriendelijke kaartjes. Dat doet acteur Marcel Musters al jaren bij Reinier van Arkel in Vught. In de jaren tachtig werkte hij daar als psychiatris

Zomaar, eens per jaar, even langskomen met bonbons en vriendelijke kaartjes. Dat doet acteur Marcel Musters al jaren bij Reinier van Arkel in Vught. In de jaren tachtig werkte hij daar als psychiatrisch verpleegkundige en hoewel hij daarna voor een ander vak koos, bleef de betrokkenheid.

En dus zit 'de huiskamer' van De Vijverhof, op het terrein van wat in de volksmond nog steeds Voorburg heet, deze maandagmiddag weer vol met bewoners en medewerkers die wachten op het jaarlijkse bezoek van Marcel Musters.

Marcel: "Ik heb heel veel dozen bonbons en kaartjes bij me die mijn vrienden en bekenden samen met mij hebben ingezameld. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Ik ben er zo'n tien jaar geleden mee begonnen en het is eigenlijk ieder jaar wat verder uitgebreid. Het kost weinig moeite en zo ingewikkeld is het allemaal niet. De mensen om mij heen zijn er enthousiast over en hier wordt het gewaardeerd."

Chocolade uitdelen

Hij werd op het idee gebracht door een oud-collega uit zijn tijd als verpleegkundige op Voorburg. "Joke Leenders zei me dat ik ook als acteur wel iets zou kunnen doen op mijn oude werkplek. Al was het maar chocolade uitdelen. Dat hebben we toen een keer op een afdeling gedaan en dat was zo leuk, dat ik dat nu ieder jaar doe. En ieder jaar wordt het iets groter en steeds iets meer."

Caroline is een van de bewoonsters die steeds uitkijkt naar het bezoek van de acteur. "Het is ieder jaar heel gezellig als hij komt. Andere jaren kwam hij vaak in december, dus ik was eigenlijk bang dat hij het zou overslaan. Maar gelukkig is het er nu toch van gekomen. Ik vind het ook heel leuk dat hij me nog herkent van andere jaren."

Belangrijke bagage

Musters werkte zes jaar als psychiatrisch verpleegkundige toen hij de overstap maakte naar de toneelschool in Amsterdam en daarna een carrière als acteur opbouwde. Met de ervaringen die hij op Voorburg had opgedaan als belangrijke bagage.

"Ik heb heel veel geleerd van de mensen die hier verblijven. Ik denk ook zeker dat ik veel aan deze ervaringen heb gehad als acteur. Dit is iets wat me gevormd heeft en daar ben ik de mensen hier ook dankbaar voor. Dan is zo'n bezoek met chocolade en persoonlijke kaartjes wel het minste wat ik terug kan doen."

Dat zijn bezoek uitgerekend op 'Blue Monday' is, berust louter op toeval. Want Musters wil niet weten van de zogenaamd meest depressieve dag van het jaar. "Dat is zoiets waar ik niet aan meedoe. Dit is gewoon weer een mooie maandag waarbij ik vandaag hele mooie mensen tref."