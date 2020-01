Iedereen houdt van Floor Jansen: 'Ze steeg boven alle anderen uit'

Geert van de Vorstenbosch, leraar beeldende vorming van het Fioretti College in Veghel kan niet stoppen met lachen. "De cirkel is rond. In het begin van mijn carrière zat Floor in de allereerste schoolband en was ze te horen op de allereerste cd van de school. Volgend jaar stop ik met lesgeven en nu staat Floor op de top van haar roem."

Geert hoorde Floor zingen op school en vroeg of ze mee wilde doen met een bandje. Hij zat ook in de muziek en wilde er iets mee doen op school. "Ze was lang, een beetje slungelig, maar ik hoorde haar zingen in de kantine en gaf haar een compliment. We regelden dat we in de pauze met een stel leerlingen een beetje muziek konden maken en zingen en Floor steeg al snel boven de anderen uit."

Inmiddels heeft de school al 18 keer een cd uitgebracht. Maar Floor staat nog op de allereerste. Op drie nummers zingt ze mee. Floor Jansen laat in interview nog regelmatig weten dat ze veel aan sommige leraren heeft gehad. Daar hoort Geert ook bij. De leraar schreef haar een brief en maandag nodigde ze hem zelfs nog uit om samen met zijn collega die muziek geeft, naar haar concert in Poppodium 013 te komen.

'Wereldberoemd. Punt'

Voor de docenten bij de Rockacademie was de Popprijs die Floor kreeg geen verrassing. "Ze wás al groot, alleen bij ons niet, zegt Alexander Beets, een van haar oud-docenten daar. "Je moet het zo zien: Jan Smit is wereldberoemd in heel Nederland. Floor Jansen is wereldberoemd. Punt."

Zaterdag kwam eindelijk de erkenning voor Floor Jansen die al twintig jaar in het symphonic metalgenre, zalen over de hele wereld platspeelt. Ze kreeg de Popprijs 2019 vóór Duncan Laurence, rapper Snelle en De Staat. Bij de Rockacademie hoorde Floor bij de eerste lichting afgestudeerden. En die pioniersclub is een succesvolle club gebleken: Jacqueline Govaert van Krezip zat erin en ook Danny Vera.

'Mag ik wat extra's?'

Floor viel meteen op. Docent Alexander Beets: "Ze was al een talent, maar ze was ook ambitieus. Op een gegeven moment zei ze: 'Ik ga ook nog even wat vakken volgen bij het conservatorium, want ik vind het ook belangrijk dat ik dat klassieke deel qua techniek meepak.' Ja, dat is wel de omgekeerde student, die binnenkomt en zegt: 'Mag ik wat extra's?'"

Bij de rockacademie koesteren ze hun eerste lichting. Een foto van de hele club hangt in het kantoor van studieleider Hans van den Hurk. "Het afgelopen jaar zijn er wel een aantal grote successen die ook duidelijk zichtbaar zijn geweest voor het grote publiek. En als jouw studenten goed terechtkomen, dat is het bestaansrecht van wat wij hier doen als school."

En ook de nieuwe generatie rockartiesten die nog aan het ploeteren is op school, is trots. Sam Nijland is een van hen: "Ze was al heel bekend in het buitenland en ik vind het al helemaal tof dat ze op dezelfde school heeft gezeten als waar ik nu op zit. En ik haal daar zeker inspiratie uit."