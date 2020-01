Heeft Willem II met Görkem Saglam weer een groeibriljant uit Duitsland gehaald?

Görkem Saglam liep met een grote glimlach op het gezicht rond in het Koning Willem II Stadion, gevolgd door zijn vriendin en hun hondje. Na een medische keuring, het afronden van de transfer en het tekenen van het contract stond hij de pers te woord.

Met plezier sprak hij over Tilburg, dat totaal anders is dan Bochum. Bij VfL Bochum doorliep hij ongeveer de hele jeugdopleiding. Hij speelde ook in het eerste, maar kwam dit seizoen niet in de plannen voor.

De creatieve en technische Saglam speelde in het verleden samen met Vangelis Pavlidis bij Bochum. "Hij als nummer negen, ik als aanvallende middenvelder achter hem. Maar ik heb ook met Mats Köhlert gespeeld, in verschillende nationale jeugdteams. Ik heb altijd veel kansen voor ze gecreëerd, hopelijk gaat dat bij Willem II ook weer gebeuren."

Met Pavlidis en Köhlert noemt Saglam meteen de twee spelers die Willem II afgelopen zomer definitief aan de club wist te binden. Jonge spelers die in Duitsland niet aan spelen toekwamen, maar die een grote en belangrijke rol spelen in het fantastische seizoen dat Willem II nu heeft. Groeibriljantjes die (net als Ché Nunnely en Mike Trésor Ndayishimiye) in de toekomst veel geld op kunnen leveren.

'Nieuw elan'

Of Saglam een nieuwe groeibriljant is, dat zal de toekomst uitwijzen. Trainer Adrie Koster is in ieder geval blij dat hij de jongeling aan de selectie toe kan voegen. "Hij kan op meerdere posities ingezet worden, vooral op het middenveld. Hij brengt nieuw elan binnen de ploeg", zegt de oefenmeester over de 'technische speler'.

Dinsdag staat Saglam voor het eerst op het trainingsveld bij Willem II, dat dan de laatste training heeft voor het bekerduel met sc Heerenveen op woensdagavond. Die wedstrijd lijkt te vroeg te komen voor de nieuweling, Maar in het vervolg van de competitie en een mooie eindrangschikking kan hij nog van grote waarde zijn dit seizoen.

