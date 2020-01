Rutte en Hoekstra bieden getroffen ouders toeslagenaffaire weer excuses aan

Gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire verlaten De Broodfabriek in Rijswijk. (Foto: ANP 2020 / Sem van der Wal)

De uit de hand gelopen aanpak van vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst bracht de afgelopen jaren veel ouders in grote moeilijkheden. Honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen, werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen terugbetalen.

'Niet loslaten'

Het gesprek achter gesloten deuren vond mede op verzoek van de Tweede Kamer plaats. De Helmondse advocaat Eva Gonzalez-Perez die een groep van vijftig gedupeerde ouders waarvan het merendeel uit haar regio bijstaat, was erbij. "Ik heb het idee dat premier Rutte dit niet los gaat laten. Hij bood de hele tijd zijn excuses aan. Het gaat hem nauw aan het hart."

Zelf heeft de advocate meerdere keren geprobeerd mee te luisteren bij verschillende tafels waar Rutte het gesprek aanging met de getroffen ouders. "Als je sommige mensen hun verhaal hoort vertellen, dan zakt de moed in je schoenen."

'Excuses geaccepteerd'

Eerder bood staatssecretaris Menno Snel, die inmiddels in verband met de affaire is opgestapt, al zijn verontschuldigingen aan. In een poging het vertrouwen van de getroffen ouders in de overheid te herstellen, gaan ook Rutte en Hoekstra door het stof.

Gonzalez-Perez accepteert de excuses van de premier. "Dat hoort er gewoon bij. Maar op een gegeven moment als je dat heel vaak blijft doen, verliest het wel een beetje zijn waarde. Maar ik denk dat de premier dit oprecht meent en ervoor gaat zorgen dat mensen worden gehoord."

'Vervolgstappen nog niet helder'

Hoe de zaak nu verder gaat, is nog even onduidelijk. "De vervolgstappen zijn nog niet helder. Daar kan ik niet op vooruitlopen."

