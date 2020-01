Grote drugsdumping in Zevenbergen: afval komt uit cocaïnewasserij

Een aantal van de vaten ligt gekanteld waardoor er vloeistof lekt. Er wordt daarom gevreesd dat de grond verontreinigd is geraakt door chemische stoffen. Een speciaal team van de politie gaat onderzoeken wat er precies in de achtergelaten vaten zit. Daarna is het aan de gemeente om de plek op te ruimen.

Cocaïnewasserij

Een woordvoerder bevestigt dat de ijzeren tonnen afkomstig zijn uit een cocaïnewasserij. Normaal gesproken is cocaïne poedervormig, maar aangezien dit tijdens transporten te veel opvalt, wordt het tot een pasta verwerkt, die gemakkelijker te verstoppen is tussen levensmiddelen. In een wasserij wordt de cocaïne teruggebracht naar een poeder zodat het verkocht kan worden.

Aceton en benzine

Afval uit cocaïnewasserijen wordt wel vaker gevonden. Het lijkt op 'gewone' drugsdumpingen. Het kunnen vervuilde resten van bijvoorbeeld aceton zijn. Dat zijn legale stoffen die ook in xtc-labs worden gebruikt en daarna gedumpt. Ook gewone benzine wordt gebruikt voor het proces.

Een flinke cokeafvaldumping was er in 2009, toevallig ook in de buurt van de vondst van dinsdag: onder de Moerdijkbrug. Negenduizend liter was daar achtergelaten.

Drugslabs

De wasserijen zelf worden niet zo veel ontdekt. In 2008 kwam een van de eerste meldingen in Brabant over een cokelab. Toen werd er eentje in Roosendaal gevonden in de Slaaistraat. In Son vloog er in 2015 eentje in brand. In 2019 waren er twee in Brabant, in Heeswijk-Dinther en in St. Willebrord.