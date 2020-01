Nieuwe zwemacademie in Eindhoven: 'Nieuwe Pieter komt vanzelf naar boven'

Op de plek waar de Nederlandse zwemtoppers ook regelmatig te vinden zijn, leren kinderen in een jaar tijd de basisvaardigheden voor het wedstrijdzwemmen. Initiatiefnemer en zwemcoach Roland Beekes van Nextline: ”Ze leren verschillende slagen. En ook hoe ze moeten starten en keren.”

De 7-jarige Noumi behaalde deze week haar B-diploma. Ze wil graag een lesje meedoen. In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion laat ze zien wat ze al kan. Beekes volgt het op de voet en pakt de flippers. “Hierdoor wordt het wat makkelijker. Probeer nu je hoofd wat langer onder water te houden. Tel maar tot vijf.”

Nieuwe Pieter of Ranomi

De nieuwe zwemacademie van Nextline zit op een locatie waar het kloppend hart van de Nederlandse zwemsport zich bevindt. Toch is de zwemacademie voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor talenten. “De kinderen moeten het leuk vinden om te zwemmen. Ze kunnen hier een jaar het programma volgen en dan kijken of ze nog steeds enthousiast zijn", vertelt Beekes.

In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion volgt Noumi haar eerste les.

"Het plezier staat in die groep voorop. Maar natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar de nieuw talent. Als meer kinderen deze sport kiezen, komt er vanzelf een nieuwe Pieter, Ranomi of Inge naar boven. Talent is aangeboren. Veel kan ook aangeleerd worden, zolang je maar motivatie en ambitie hebt. Daar staan wij ook echt voor.”

De zweminstructeur is zeker ambitieus. Hij heeft ook een talentengroep onder zijn hoede. En in het verleden was hij jeugdtrainer bij PSV Zwemmen. Daar was verschil van inzicht in hoe ver je kunt gaan in het trainen, waarop Beekes vertrok. De vraag is waar nu zijn ambitiegrenzen liggen. “De kinderen leren eerst de basis. Slapen, eten en goed trainen. Experts lichten ons voor over wat goed is om te doen. Wat wijsheid is. Alles wat mag, dat kan. Daar stopt het."

Noumi (7) volgt een les bij de nieuwe zwemacademie.

Gemiste kans

InnoSportLab De Tongelreep zit in hetzelfde gebouw. Het kenniscentrum over zwemmen is enthousiast over het nieuwe initiatief. Roald van der Vliet van het Innosportlab: “Dit is fantastisch. In Nederland zitten 180.000 kinderen op zwemles. Slechts 5000 kinderen gaan daarna bij een club. Dat is een gemiste kans. Veel ouders zeggen dat hun kinderen eerst hun zwemdiploma moeten halen en dat ze daarna een sport mogen kiezen. Ze vergeten te zeggen dat zwemmen ook een heel erg leuke sport is.”

Volgens Van der Vliet is het ook belangrijk om bij een club te zitten. Daar leren de kinderen van. “Het smeermiddel van onze maatschappij is de club. Kinderen die lid worden van een vereniging leren winnen, verliezen, samenwerken. Dat is het sociale aspect van de vereniging. Dit initiatief draagt bij aan de doorstroom naar een vereniging. Uiteindelijk gaan er zo meer kinderen wedstrijden zwemmen. Zo komen ook meer toppers tevoorschijn.”

Drie aanmeldingen

Dat zal nog wel even duren. De zwemacademie zit nog in de beginfase. Trainer Beekes: “We hebben nu nog drie aanmeldingen. Ik verwacht dat het er een stuk meer gaan worden. Het is nog een nieuw project.”

De les van Noumi is afgelopen. Ze komt lachend het water uit. “Ik vind zwemmen best leuk. Ik ga een paar sporten proberen en dan kijk ik of ik daar op kan.”