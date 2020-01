Voetbaltrainer voor rechter na maandenlange relatie met minderjarige speelster

Een man uit Etten-Leur heeft maandenlang een geheime relatie gehad met een minderjarige meisje die hij als voetbaltrainer en scheidsrechter begeleidde. Het gebeurde twee jaar geleden bij een voetbalclub in Etten-Leur. Hij was toen 35, zij was zestien. De man, Ricardo W., stond dinsdag voor de rechtbank in Breda en bekende. Dat wat hij deed niet door de beugel kon, beseft hij inmiddels. "Had ik daar toen maar bij stilgestaan."

“Hij ging gewoon z’n eigen gang”, zegt de officier van justitie tijdens zijn betoog. “Hij gebruikte zelfs geen voorbehoedsmiddel.” 'Als je zwanger wordt, zorg ik voor de morning-afterpil', zou te lezen zijn in WhatsApp gesprekken. Volgens de officier heeft W. bovendien zijn machtspositie als trainer en scheidsrechter misbruikt. Achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk is de eis.

Het eerste contact

Het begon allemaal in de zomer van 2017, aan het begin van het seizoen, toen Kim (dit is niet de echte naam van het meisje, red.) tijdens een wedstrijd geblesseerd raakte. W. was scheidsrechter tijdens dat duel. Kim werd in de rust door haar ouders naar de dokter gebracht. W. was nadien bezorgd en informeerde hoe het met het meisje ging. Het contact was daarmee gelegd.

Kim zat maanden geblesseerd thuis. Toen ze eenmaal terugkeerde bij de club wilde ze graag dat W. haar zou trainen. Ook was ze in opleiding als scheidsrechter en daar gaf W. haar af en toe tips voor. Na een tijdje groeide het contact uit tot een relatie die volgens Kim in februari begon. De twee hadden meerdere keren seks. De relatie was geheim, want W. wist dat er problemen van zouden komen als mensen het wisten. Bovendien had hij een vrouw en een kind.

Een meisje met beperkingen

W. kwam er na een paar weken achter dat Kim een meisje was met wat beperkingen. Ze ging naar een school voor moeilijk opvoedbare leerlingen. Volgens de moeder van Kim vanwege intellectuele overwegingen, volgens Kim zelf door gedragsproblemen. Toch weerhield dit W. er niet van om door te gaan met de relatie. In de WhatsApp-berichten tussen de twee zou te lezen zijn hoe W. aan Kim schreef: 'Ik heb in de afgelopen maanden al meer met je bereikt dan een psycholoog in jaren.'

Op de voetbalclub begonnen mensen inmiddels iets door te krijgen. Toen W. er door de voorzitter op aangesproken werd, zou W. gezegd hebben dat hij zich over Kim ontfermde, omdat het een meisje met problemen was. Kims moeder vertrouwde het evenim en ze confronteerde W. met haar twijfels. Ook daar had hij hetzelfde antwoord.

‘Niks tegen m’n zin’

Uit een verklaring die in de rechtbank voorgelezen wordt, blijkt dat Kim zelf zegt dat ze niks tegen haar zin in heeft gedaan. Ze is nergens toe gedwongen. Volgens de officier van justitie ligt dat net wat anders. “In berichten is te lezen hoe hij telkens aanstuurde op bepaalde seksuele handelingen. Hij wist dat ze een makkelijke prooi was.” En 'meneer was trainer, dat is een gezagsverhouding. Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen bij een voetbalvereniging'.

In de rechtbank zegt W. inmiddels goed te beseffen dat hij fout zat. Zijn psychologische gesteldheid zou ervoor gezorgd hebben dat hij geen idee had waar hij mee bezig was. Hij was depressief en zat volgens eigen zeggen 'in een diep dal, voorkomend uit een pittig verleden'. Hij snapte best wel dat hij niet goed bezig was, maar kon dinsdagochtend in de rechtszaal de rechter niet vertellen waarom hij er niet mee stopte. “Ik snap het ook niet.”

‘Ze had haar grote hobby, voetbal’

De vader van Kim liep op dat moment de zaal uit, hij moest even afkoelen. Moeder en stiefvader bleven zitten en hielden elkaars hand vast. Kims moeder heeft een brief geschreven die de rechter voorlas. “Mijn lieve, blije, naïeve, prachtige jongste dochter”, begint de brief. Ze omschrijft hoe blij ze was dat het met haar dochter, ondanks de uitdagingen, goed leek te gaan. “Ze had haar grote hobby, voetbal.”

Volgens Kims moeder is het lange tijd niet goed gegaan met haar dochter. “De tijd na de aangifte was een rollercoaster. Ze voelt onzekerheid, angst en boosheid, naar zichzelf en naar de dader. Haar fysio is in de buurt van zijn huis. Nadat ze hem in de tuin had zien staan, kreeg ze een paniekaanval. Ze durfde nergens meer heen in haar eentje." Inmiddels gaat het met Kim iets beter. “Met bloed, zweet en tranen komt ze er nu weer bovenop.”

W. wordt behalve ontucht verdacht van mishandeling. Hij zou Kim regelmatig een tik tegen het achterhoofd hebben gegeven en haar pols hebben verdraaid. Over twee weken doet de rechter uitspraak.