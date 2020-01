Binnenkijken: in Eindhoven staat het duurste huis van Brabant te koop

Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. In Eindhoven staat sinds twee weken een huis aan de Dr. Schaepmanlaan te koop voor 7.500.000 euro. Niet eerder werd er zoveel geld gevraagd voor een huis in Brabant.

De koper krijgt er een villa met tien kamers en een zwembad voor terug. Het huis ligt ook nog eens op steenworp afstand van het Eindhovense centrum. Je loopt bovendien zo de Genneperparken in. Er is een ‘luxe leefkeuken’, een wijnkelder en in één van de zes slaapkamers kun je je verwarmen aan een open haard. In de garage is ruimte voor drie auto’s.

Wil je je miljoenen liever anders besteden? Dan is deze villa in Oisterwijk of dit landgoed in Moergestel misschien wat. Beide huizen staan voor 5.950.000 euro te koop. Het huis in Oisterwijk was tot twee weken geleden het duurste huis van Brabant. Het is al sinds september 2015 op de markt.